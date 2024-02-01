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الخميس، 01-02-2024 02:54 م

وست هام يستدرج بورنموث في مواجهة سهلة بالدوري الإنجليزي

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الوكيل الإخباري - يستضيف فريق وست هام يونايتد نظيره بورنموث مساء اليوم الخميس في إطار مباريات الجولة الثانية والعشرين من منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الحالي 2023-24.

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ويحتضن ملعب لندن الأولمبي، مواجهة وست هام ضد بورنموث في تمام الساعة العاشرة والنصف مساء الليلة بتوقيت الاردن. 
 
ويحتل وست هام المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 35 نقطة،  جمعها من 21 مباراة حيث فاز في 10 مباريات وتعادل في 5 لقاءات وخسر 6 مواجهات. 
 
بينما يقبع فريق بورنموث في المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 25  نقطة  جمعها  20 من مباراة حيث فاز  في 7 مواجهات وتعادل في 4  وخسر 9 لقاءات. 
 
ويسعى فريق وست هام صاحب الأرض والجمهور إلي الفوز وحصد النقاط الثلاث لتعزيز تواجده في المركز السادس والاقتراب من المربع الذهبي للمسابقة المحلية. 
 
فيما سيحاول بورنموث تحقيق نتيجة إيجابية سواء بالفوز أو التعادل للخروج بنقطة علي الأقل للتقدم للمراكز الأمامية والهروب من دوامة الهبوط والمراكز الأخيرة.
 
فاز وست هام في 3 من آخر 4 مباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز ضد بورنموث وتعادل في مباراة، بعدما فشل في تحقيق أي فوز في 6 مباريات أمامهم قبل ذلك. 
 
ولم يخسر بورنموث أيًا من مبارياته الثلاث خارج أرضه في الدوري الإنجليزي الممتاز ضد وست هام حيث فاز 2  وتعادل في واحدة وفشل في هز الشباك في آخر زيارتين له (0-4 في يناير 2020، 0-2 الموسم الماضي).
 
وايضا لم يخسر وست هام في 5 مباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز (فاز 3 وتعادل)، وهي أطول سلسلة له خلال موسم واحد منذ يناير 2021 (6). ومع ذلك، فقد تعادلوا في آخر مباراتين لهم في الدوري، وكان آخر تعادل في  مباريات متتالية في أبريل 2017.
 
بيطننا خسر بورنموث آخر مباراتين له في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث خسر أمام توتنهام 3-1 و4-0 على أرضه أمام ليفربول، يأتي ذلك بعد سلسلة من 6 انتصارات في 7 مباريات (تعادل 1) حيث استقبلوا 5 أهداف فقط وسجلوا هدفين على الأقل في كل مباراة.
 
وحافظ وست هام على شباكه نظيفة في آخر 3 مباريات على أرضه في الدوري الإنجليزي الممتاز، وكان آخرها في أربع مباريات متتالية بين ديسمبر ويناير في موسم 2009-2010.

 

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