السبت 16-10-2021
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السبت، 16-10-2021 03:09 م

وفاة أحد النجوم السابقين لمنتخبنا الوطني ونادي الجزيرة

شعار الاتحاد الأردني


الوكيل الإخباري - أنس عشا
أعلنت هيئة رواد الحركة الرياضية والشبابية وفاة نجم الجزيرة السابق محمد الحاج علي الذي انتقل إلى رحمته تعالى مساء أمس الجمعة 15 تشرين أول 2021 عن عمر يناهز 78 عاما.اضافة اعلان


 


واستذكر السيد محمد جميل أبو الطيب رئيس هيئة الرواد الدور الرائد للفقيد الراحل في مسيرة الكرة الأردنية على امتداد أكثر من 60 عاما لمع خلالها الراحل في ملاعب الكرة الأردنية والعربية على مستوى الأندية والمنتخبات. حيث مثل نادي الجزيرة بين عامي 1960 - 1977، كما مثل المنتخب الوطني بين عامي 1961-1971، وكان أحد فرسان المشاركة الأردنية في بطولة كأس العرب بالكويت عام 1964.


ويعتبر الفقيد الرحل محمد الحاج علي أحد أبرز نجوم الكرة الأردنية وهو اول رئيس لجمعية تضامن لاعبي الكرة في الزمن الجميل وله العديد من الإسهامات في مسيرة الكرة الأردنية.


ويشار إلى أن الفقيد الراحل هو خال اللاعب السابق زياد الرميلي.


وبحسب محمد قدري حسن الناطق الإعلامي باسم هيئة الرواد فقد تم تشييع جثمان الفقيد الراحل من مسجد طارق بن زياد في منطقة طبربور إلى مثواه الأخير في مقبرة شفا بدران.


 

 




 

 


 

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