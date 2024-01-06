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السبت، 06-01-2024 04:58 م

وفاة البرازيلي زاغالو أوّل بطل للعالم كلاعب ومدرب

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الوكيل الإخباري - توفي البرازيلي ماريو زاغالو بطل العالم في كرة القدم أربع مرات مع منتخب البرازيل كلاعب، مدرّب وساعد مدرّب، عن 92 عاماً، بحسب ما أفاد حسابه الرسمي على انستغرام. وجاء في اعلان مقتضب "نبلغكم ببالغ الحزن بوفاة بطل العالم الأبدي أربع مرات ماريو جورجي لوبو زاغالو". وتابع البيان "والد مخلص، جدّ محبّ، صهر حنون، صديق وفي، محترف بطل وانسان عظيم. وطني ترك لنا ارثاً من الانجازات العظيمة". وأحرز زاغالو لقب كأس العالم كلاعب مرتين في 1958 و1962، مدرب في 1970 ومساعد مدرّب في 1994.

وكان زاغالو أدخل إلى مستشفى في ريو دي جانيرو في أغسطس، بسبب التهاب في المسالك البولية. لكن نجم سيليساو السابق عانى مشكلات صحية إضافية في الآونة الأخيرة. بعد وفاة الأسطورة بيليه في ديسمبر 2022، أدخل إلى المستشفى لنحو أسبوعين بسبب التهاب في الجهاز التنفّسي. ولعب الجناح السابق دوراً هاماً في التشكيلة التي أحرزت لقبي المونديال في 1958 و1962، مع الأسطورة بيليه.

قاد البرازيل كمدرب عام 1970 في تشكيلة اعتبرت الأعظم في تاريخ اللعبة، ثم كان مدرباً مساعداً في مونديال الولايات المتحدة 1994، ومدرباً عام 1998 عندما خسرت البرازيل النهائي ضد فرنسا. وعادل انجازه لاحقاً باحراز لقب المونديال كلاعب ومدرب كل من الألماني فرانتس بكنباور (1974 و1990) والفرنسي ديدييه ديشان (1998 و2018). وأعلن رئيس الاتحاد البرازيلي، العائد إلى منصبه بعد نزاع قانوني، إدنالدو رودريغيش، الحداد على وفاة زاغالو لمدة سبعة ايام.

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