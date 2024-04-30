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الثلاثاء، 30-04-2024 03:10 م

وفاة معلّق رياضي خليجي شهير بعد معاناة مع المرض

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الوكيل الإخباري - نعت وزارة الإعلام السعودية الإعلامي والمعلق الرياضي محمد رمضان، الذي رحل عن عالمنا الاثنين، بعد أن ترك بصمته المتميزة في التاريخ الرياضي والإعلامي السعودي.

وجاء في نعي الوزارة: "نسأل الله أن يغفر له ويرحمه ويسكنه فسيح جناته.. إنا لله وإنا إليه راجعون".

وكان قد أُعلن اليوم عن وفاة المعلق الرياضي والإعلامي السابق محمد عبد الرحمن رمضان، بعد معاناة مع المرض عن عمرٍ يناهز 91 عاماً.

ويعتبر الراحل أحد أقدم المعلقين العرب والسعوديين، حيث أمضى أربعة عقود خلف "المايكروفون" الرياضي، ومثلت الرياضة السعودية عشقا للفقيد.

ولطالما ارتبط اسم المعلق السابق محمد عبد الرحمن رمضان بالنجاحات والإنجازات التاريخية التي حققتها الرياضة السعودية، لاسيما خلال فترة تعليقه على مباريات المنتخب.

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