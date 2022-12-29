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الخميس، 29-12-2022 02:57 م

وفد من النصر السعودي يتجه إلى العاصمة الإسبانية مدريد

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الوكيل الإخباري - تحرك وفد من إدارة نادي النصر برئاسة مسلي آل معمر، نحو العاصمة الإسبانية مدريد، من أجل إنهاء صفقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو خلال الساعات المقبلة.

ويسعى نادي النصر حسم التعاقد مع رونالدو في صفقة انتقال حر، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، وذلك من أجل تدعيم صفوف العالمي بالنجم البرتغالي المخضرم.

وكشف الإعلامي الرياضي عناد الرشيد، عبر حسابه الشخصي على "تويتر"، عن مغادرة وفد من نادي النصر، من الرياض إلى تركيا ثم إلى مدريد.

وجاء نص التغريدة كالآتي: "غادرت بالأمس طائرة من الرياض إلى تركيا ومن ثم مدريد، وتواجد فيها مسلي آل معمر رئيس النصر، وعبد الله التركي مدير الاحتراف بالنادي".


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وواصل: "ومعهما شخصية ثالثة مسؤولة في النصر، سبق لها المغادرة إلى فرنسا وقت التفاوض مع غارسيا، ولم يجلس أحدهم بجانب الآخر خلال الرحلة".

وكانت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أكدت أن نادي النصر لديه اتفاق مع رونالدو على الشروط العامة للعقد، ويتبقى فقط الحصول على إشارة خضراء من النجم البرتغالي لتوقيع الأوراق الرسمية للصفقة.

يذكر أن رونالدو البالغ 37 عاما، فسخ عقده مع مانشستر يونايتد بالتراضي قبيل مونديال قطر، عقب التصريحات التي أطلقها في حق فريقه السابق خلال مقابلته الشهيرة التي أجراها مع الصحفي بييرس مورغان، ويمكنه التعاقد مع أي ناد يريده دون الرجوع لأي طرف آخر.

 

 

ملاعب 

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