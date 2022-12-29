وفد من النصر السعودي يتجه إلى العاصمة الإسبانية مدريد

🔴- خاص:— عناد الرّشيد (@E_A77) December 29, 2022
غادرت بالأمس طائرة من الرياض إلى تركيا ومن ثم إلى "مدريد" وتواجد فيها:
-مسلّي آل معمّر "رئيس #النصر"
-عبدالله التركي "مدير الإحتراف في #النصر"
-شخصية ثالثة مسؤولة في #النصر ، سبق لها المغادرة الى فرنسا وقت التفاوض مع غارسيا
"لم يجلس أحدهم بجانب الآخر خلال الرحلة" pic.twitter.com/XQJpV7oL7f
وواصل: "ومعهما شخصية ثالثة مسؤولة في النصر، سبق لها المغادرة إلى فرنسا وقت التفاوض مع غارسيا، ولم يجلس أحدهم بجانب الآخر خلال الرحلة".
وكانت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أكدت أن نادي النصر لديه اتفاق مع رونالدو على الشروط العامة للعقد، ويتبقى فقط الحصول على إشارة خضراء من النجم البرتغالي لتوقيع الأوراق الرسمية للصفقة.
يذكر أن رونالدو البالغ 37 عاما، فسخ عقده مع مانشستر يونايتد بالتراضي قبيل مونديال قطر، عقب التصريحات التي أطلقها في حق فريقه السابق خلال مقابلته الشهيرة التي أجراها مع الصحفي بييرس مورغان، ويمكنه التعاقد مع أي ناد يريده دون الرجوع لأي طرف آخر.
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