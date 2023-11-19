الأحد 19-11-2023
الوكيل الاخباري
 

حزب الله يعلن استهداف موقع إسرائيلي وتجمع للأفراد والآليات

لأول مرة .. الحرس الثوري الإيراني يزيح الستار عن صاروخ فتاح 2 الفرط صوتي - صور

جيش الاحتلال : نرد على مصادر إطلاق النار داخل الأراضي اللبنانية

ضباط بجيش الاحتلال: جنودنا غير منضبطين في أرض المعركة بغزة

الملك: سيتم اتخاذ كل الإجراءات للتعامل مع الهجوم على كوادر المستشفى الميداني الأردني

الهلال الأحمر: عدد النازحين من شمال غزة يقارب 1.5 مليون معظمهم ينامون في الشوارع

الحوثيون يهددون: سنستهدف كل السفن الإسرائيلية

صفارات الإنذار تدوي في شلومي وكيسوفيم

إجلاء 31 من الأطفال الخدج من مستشفى الشفاء

إغلاق ممرات الموجب المائية لهذا الموسم

عاجل

الملك: سيتم اتخاذ كل الإجراءات للتعامل مع الهجوم على كوادر المستشفى الميداني الأردني

الأحد، 19-11-2023 02:12 م

ويلز تتعرض لانتكاسة في تصفيات كأس أوروبا 2024

1120231965418966475163 (1)


الوكيل الإخباري - تعرضت آمال المنتخب الويلزي في التأهل إلى نهائيات كأس أوروبا 2024 لكرة القدم إلى ضربة كبيرة بعد تعادل مخيب أمام مضيفه الأرميني 1-1 السبت.

وسجل لاعب الفتح السعودي، لوكاس زيليرايان هدف التقدم لأرمينيا في الدقيقة الخامسة، قبل أن تعادل ويلز النتيجة عبر ناير تكنيزيان عن طريق الخطأ في مرماه (45+2).

وكان منتخب ويلز يحتاج للفوز في يريفان ومن ثم تحقيق فوز آخر على حساب ضيفه التركي الثلاثاء المقبل من أجل ضمان التأهل إلى النهائيات في ألمانيا الصيف المقبل.

إلا أن المنتخب الويلزي بات الآن محتاجا أن تهدر كرواتيا النقاط أمام لاتفيا التي تواجهها في وقت لاحق اليوم أو أرمينيا الثلاثاء المقبل من أجل احتلال أحد المركزين الأولين ضمن المجموعة الرابعة.

وكذلك، لا تعد النقطة كفيلة لتعزيز آمال أرمينيا في التأهل إلى البطولة القارية للمرة الأولى في تاريخها.

وتحتل الآن تركيا التي حسمت تأهلها، صدارة المجموعة بـ16 نقطة من سبع مباريات أمام ويلز الثانية بـ11 نقطة من 7 مباريات، وكرواتيا الثالثة (10 نقاط من 6 مباريات)، وأرمينيا الرابعة (8 من 7).

ولكن لدى المنتخب الويلزي أيضا شبكة أمان تضمن له فعليا حجز مكان في الملحق المؤهل للبطولة القارية بفضل تصنيفه في دوري الأمم الأوروبية.

اضافة اعلان

 

ملاعب

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
1120231974621519837727

الهلال يعلن إصابة الشهراني وتعافي سلمان الفرج

1120231974329961248500

مبابي: 300 هدف في مسيرتي مجرد خطوة!

1120231971710124329800

بعد تشخيص إصابته.. فينيسيوس يغيب لفترة طويلة عن ريال مدريد

112023197941349229132

ديشامب يصدم سان جيرمان

112023196578286497647

استبعاد هالاند من مواجهة النرويج ضد اسكتلندا

1120231965119268312043

مبابي يقود فرنسا لتحقيق أكبر فوز في تاريخها

أخبار متعلقة
11202319274642378742

النصر يتخطى الاتفاق بشق الأنفس ويصعد لربع نهائي كأس ملك السعودية (فيديو)

1020233112340496740056

ماينز يمنح اللاعب أنور غازي فرصة ثانية

1020232992323131411888

اختطاف والدي لاعب ليفربول لويس دياز في كولومبيا

10202328113226574359842

جنوى يفوز على ساليرنيتانا بالدوري الإيطالي

10202326164655574610960

اتحاد الكرة يعفي الاندية من غرامات مالية ومخالفات تأديبية

1020232110414684261964

لسبب غامض.. غرفة فار سرية في الدوري الإسباني