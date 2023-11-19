ويلز تتعرض لانتكاسة في تصفيات كأس أوروبا 2024

الوكيل الإخباري - تعرضت آمال المنتخب الويلزي في التأهل إلى نهائيات كأس أوروبا 2024 لكرة القدم إلى ضربة كبيرة بعد تعادل مخيب أمام مضيفه الأرميني 1-1 السبت.



وسجل لاعب الفتح السعودي، لوكاس زيليرايان هدف التقدم لأرمينيا في الدقيقة الخامسة، قبل أن تعادل ويلز النتيجة عبر ناير تكنيزيان عن طريق الخطأ في مرماه (45+2).



وكان منتخب ويلز يحتاج للفوز في يريفان ومن ثم تحقيق فوز آخر على حساب ضيفه التركي الثلاثاء المقبل من أجل ضمان التأهل إلى النهائيات في ألمانيا الصيف المقبل.



إلا أن المنتخب الويلزي بات الآن محتاجا أن تهدر كرواتيا النقاط أمام لاتفيا التي تواجهها في وقت لاحق اليوم أو أرمينيا الثلاثاء المقبل من أجل احتلال أحد المركزين الأولين ضمن المجموعة الرابعة.



وكذلك، لا تعد النقطة كفيلة لتعزيز آمال أرمينيا في التأهل إلى البطولة القارية للمرة الأولى في تاريخها.



وتحتل الآن تركيا التي حسمت تأهلها، صدارة المجموعة بـ16 نقطة من سبع مباريات أمام ويلز الثانية بـ11 نقطة من 7 مباريات، وكرواتيا الثالثة (10 نقاط من 6 مباريات)، وأرمينيا الرابعة (8 من 7).



ولكن لدى المنتخب الويلزي أيضا شبكة أمان تضمن له فعليا حجز مكان في الملحق المؤهل للبطولة القارية بفضل تصنيفه في دوري الأمم الأوروبية.

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