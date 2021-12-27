ياسين البخيت يقدم موسما كبيرا في الدوري القطري

الوكيل الإخباري - ملاعب - أنس عشا
فرض لاعب المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، ياسين البخيت نفسه نجما فوق العادة في دوري نجوم قطر منذ انضمامه لأم صلال مطلع الموسم الحالي .
وبات البخيت أبرز نجوم الفريق البرتقالي وقاده للعديد من الانتصارات الرائعة وكان أخرها أمام عملاق الدوري القكري " الدحيل " بتسجيله لهدف وصناعة الآخر في المباراة التي جمعتهما لحساب الجولة العاشرة من البطولة .
وساهم البخيت بتسجيل 8 أهداف من أصل 14 سجلها الفريق بالدوري، حيث سجل 5 وصنع 3 حتى الآن، ليحل بالمركز الخامس على لائحة هدافي الدوري القطري، وبفارق هدف واحد عن هدافنا بهاء فيصل صاحب الـ 4 أهداف، والذي انتهى موسمه مع الشمال بسبب الإصابة .
ويحل أم صلال بالمركز السادس على سلم الترتيب رفقة فريق قطر بـ 12 نقطة لكل منهما، وبفارق 8 نقاط عن المراكز المؤهلة لدوري أبطال اسيا .
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