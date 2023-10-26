يامال يزامل ميسي في قائمة تاريخية لبرشلونة

الوكيل الإخباري - انضم لامين يامال، نجم برشلونة الصاعد، الأربعاء، إلى قائمة مميزة في دوري أبطال أوروبا، تضم أيضا الأرجنتيني ليونيل ميسي، أسطورة البلوجرانا.



فوفقا لشبكة "أوبتا" للإحصائيات، التحق يامال بقائمة أكثر اللاعبين الشباب (أصغر من 20 عاما) الذين أكملوا مراوغات ناجحة مع برشلونة في دوري أبطال أوروبا، خلال مباراة واحدة.



ويتصدر ميسي القائمة ب6 مراوغات أمام شاختار دونيستك عام 2004، وبجواره تياجو ألكانتارا بنفس العدد ضد روبين كازان في 2010.



ويأتي بيدري في المرتبة الثانية ب5 مراوغات أمام يوفنتوس في 2020، بالتساوي مع لامين يامال ضد شاختار في نسخة 2023.



وتغلب برشلونة على ضيفه شاختار (2-1)، اليوم الأربعاء، في إطار الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

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