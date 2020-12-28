يوفنتوس يسبق ريال مدريد.. وينقذ بوجبا من مانشستر يونايتد

الوكيل الإخباري _
كشفت تقارير صحفية، صباح اليوم الأثنين، عن تفاصيل جديدة في العرض المقدم من قبل نادي يوفنتوس الإيطالي من أجل الحصول على خدمات اللاعب الفرنسي بول بوجبا، نجم مانشستر يونايتد، خلال الميركاتو الشتوي القادم.اضافة اعلان
ويعيش النجم الفرنسي، أيامًا متوترة في صفوف يونايتد، وانتقل من يوفنتوس، في 2017، في صفقة قدرت حينها بـ100 يورو، يأمل أن يجد الفريق المناسب له، بعد سنوات عجاف مع الفريق الأحمر.
وأكدت شبكة "ديفنسا سنترال" الإسبانية، أن الفريق الإيطالي، مصمم على إغلاق التوقيع في السوق الشتوية لكنهم يدركون أن بوجبا يفضل الانضمام لريال مدريد.
وذكرت الشبكة، أن بول بوجبا، هو أحد لاعبي كرة القدم الذين سيمثلون سوق الانتقالات لاعب خط الوسط الفرنسي لديه أيامه معدودة في مانشستر وقد أعلن بالفعل في ملعب أولد ترافورد أنه يريد مغادرة النادي هذا الصيف.
وأوضح التقرير، أن مانشستر يونايتد اتفق على أن دورته قد انتهت ويمكنهم حتى السماح له بالخروج من نفس السوق الشتوي.
وأفاد التقرير، أن يوفنتوس يريد مواجهة توقيعه وقد بدأ بالفعل محادثات مع ممثله مينو رايولا، ويمكن لفريق تورينو أن يقترح تبادل اللاعبين مع الفريق الإنجليزي على الرغم من أن الشياطين الحمر يفضلون المال مقابل النقل وقد حددوا سعر اللاعب، ووافقوا على عرض بحوالي 55 مليون يورو.
وأشار إلى أن هذا المبلغ ليس غير متناسب ولكنه قد يجعل التحويل صعبًا بسبب راتب لاعب كرة القدم، وسيضاف راتب بوجبا إلى راتب كريستيانو رونالدو وسيترك ليوفنتوس مجالًا صغيرًا للمناورة ماليًا.
واختتم التقرير، أن في الوقت الحالي يكاد ريال مدريد خارج المعادلة، على الرغم من أنهم حاولوا التوقيع مع الفرنسي في عدة مناسبات، لا يبدو أنهم سيحاولون مرة أخرى، أكثر من أي شيء آخر بسبب عمر بوجبا وتحويلاته باهظة الثمن، فإن الأموال التي سيركزون عليها في عمليات أكثر أهمية مثل مبابي وهالاند.
المصدر : ملاعب