الإثنين 28-12-2020
الوكيل الاخباري

تفاصيل تخفيف الحظر والاغلاقات بالاردن

اخر قرارات الحكومة بشأن دوام الموظفين في الأردن

برنامج الوكيل : مواطن يبكي حاله بعد أن فقد أمانة بعمان - فيديو

الكشف عن سيناريوهات عودة الطلبة إلى المدارس الاردنية

شكوى من عدم التزام موظفين حكوميين بأمر الدفاع 11

لجنة الأوبئة للوكيل : قرارات مريحة بداية العام القادم

الدوريات الخارجية للوكيل : تحويلات مرورية على الصحراوي ونحذر - فيديو

صرف 50% من أجور العاملين بهذا القطاع

النفط يقلص خسائره بعد توقيع ترامب قانون المساعدات

أسعار الذهب الإثنين 28/12/2020

الإثنين، 28-12-2020 02:08 م

يوفنتوس يسبق ريال مدريد.. وينقذ بوجبا من مانشستر يونايتد

paul-pogba-man-utd_18841rsdptqg61qofq2r6mykjx


الوكيل الإخباري _ كشفت تقارير صحفية، صباح اليوم الأثنين، عن تفاصيل جديدة في العرض المقدم من قبل نادي يوفنتوس الإيطالي من أجل الحصول على خدمات اللاعب الفرنسي بول بوجبا، نجم مانشستر يونايتد، خلال الميركاتو الشتوي القادم.
اضافة اعلان

ويعيش النجم الفرنسي، أيامًا متوترة في صفوف يونايتد، وانتقل من يوفنتوس، في 2017، في صفقة قدرت حينها بـ100 يورو، يأمل أن يجد الفريق المناسب له، بعد سنوات عجاف مع الفريق الأحمر.

وأكدت شبكة "ديفنسا سنترال" الإسبانية، أن الفريق الإيطالي، مصمم على إغلاق التوقيع في السوق الشتوية لكنهم يدركون أن بوجبا يفضل الانضمام لريال مدريد.

وذكرت الشبكة، أن بول بوجبا، هو أحد لاعبي كرة القدم الذين سيمثلون سوق الانتقالات لاعب خط الوسط الفرنسي لديه أيامه معدودة في مانشستر وقد أعلن بالفعل في ملعب أولد ترافورد أنه يريد مغادرة النادي هذا الصيف.

وأوضح التقرير، أن مانشستر يونايتد اتفق على أن دورته قد انتهت ويمكنهم حتى السماح له بالخروج من نفس السوق الشتوي.

وأفاد التقرير، أن يوفنتوس يريد مواجهة توقيعه وقد بدأ بالفعل محادثات مع ممثله مينو رايولا، ويمكن لفريق تورينو أن يقترح تبادل اللاعبين مع الفريق الإنجليزي على الرغم من أن الشياطين الحمر يفضلون المال مقابل النقل وقد حددوا سعر اللاعب، ووافقوا على عرض بحوالي 55 مليون يورو.

وأشار إلى أن هذا المبلغ ليس غير متناسب ولكنه قد يجعل التحويل صعبًا بسبب راتب لاعب كرة القدم، وسيضاف راتب بوجبا إلى راتب كريستيانو رونالدو وسيترك ليوفنتوس مجالًا صغيرًا للمناورة ماليًا.

واختتم التقرير، أن في الوقت الحالي يكاد ريال مدريد خارج المعادلة، على الرغم من أنهم حاولوا التوقيع مع الفرنسي في عدة مناسبات، لا يبدو أنهم سيحاولون مرة أخرى، أكثر من أي شيء آخر بسبب عمر بوجبا وتحويلاته باهظة الثمن، فإن الأموال التي سيركزون عليها في عمليات أكثر أهمية مثل مبابي وهالاند.

المصدر : ملاعب


 




 

 


 

إقرأ ايضا
1220201993617479009701

مواعيد مباريات اليوم الاثنين والقنوات الناقلة

49197680_401

ميسي الياباني يتوسل إلى ريال مدريد

ريال-مدريد-1

ريال مدريد يخسر مبلغ خيالي بسبب نجمه

5fe990d6423604334d388bee

فيدرر يرفع الراية البيضاء في بطولة أستراليا المفتوحة

Klopp-1-1200x675

كلوب: تعادل ليفربول مع وست بروميتش أشبه بالخسارة

12202027162159355130345

بيكهام ينوي جمع ميسي وسواريز في فريق واحد مجددا

أخبار متعلقة
12202026164114666597692

تعادل مانشستر يونايتد وليستر سيتي بالدوري الانجليزي

f3e025aec1943dd5215f47e4d228c0f2

تعليق مثير من أسطورة أرسنال وتشيلسي في حق هاري ماجواير

5fddad254c59b708c00a5e72 (1)

نجم يوفنتوس الجديد ينال جائزة أفضل لاعب في أمريكا

1-1323692

يوفنتوس يسعى لخطف بوغبا

ميسي11-1

نجم البرازيل ينقذ ميسي من لقب العار

219747

تشكيلة برشلونة ويوفنتوس المتوقعة في مباراة اليوم المرتقبة