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الأربعاء، 08-02-2023 10:56 ص

يوفنتوس يفوز على سالرنيتانا بالدوري الايطالي

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الوكيل الإخباري -  ضمن فعاليات الجولة 21 من منافسات الدوري الايطالي " الكالتشيو "، حقق يوفنتوس فوزاً مهماً على حساب سالرنيتانا بنتيجة 2-0، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب سالرنيتانا.

وبدأ الشوط الاول بطريقة حذرة وباهتة من الجانبين وخصوصا" من جانب لاعبي السيدة العجوز حيث فشلوا في فرض ايقاعهم الهجومي في بداية اللقاء، ولم يشهد هذا الشوط فرص عديدة من الجانبين وفي الدقيقة 25 تحصل اليوفي على ضربة حزاء انبرى اليها دوسان فلاهوفيتش بنجاح ليمنح السيدة العجوز التقدم ولم ينجح لاعبو ساليرنيتانا من القيام بأي ردة فعل قبل أن يسجل يوفنتوس الهدف الثاني من توقيع النجم الأرجنتيني فيليب كوستيتش في الدقيقة 45+.

ومع مطلع الشوط الثاني، نجح فلاهوفيتش مرة أخرى من هز الشباك مبكرا في الدقيقة 47 موجهاً ضربة قاضية لأصحاب الأرض لتبقى الأمور على حالها فيما تبقى من المباراة لينتهي اللقاء بفوز يوفنتوس ليرفع رصيده إلى 26 نقطة في المركز العاشر مع الإشارة إلى أنه تعرض لعقوبة بخصم 15 نقطة من رصيده، فيما بقي سالرنيتانا 21 نقطة في المركز الـ16.

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