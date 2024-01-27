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السبت، 27-01-2024 04:18 م

يوفنتوس يواجه امبولي لتعزيز صدارة الدوري الإيطالي

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الوكيل الإخباري -  يلتقي فريق يوفنتوس الإيطالي، مع ضيفه إمبولي، في المواجهة المقرر إقامتها الساعة 8:00 من مساء اليوم السبت، على ملعب "أليانز ستاديوم"، ضمن منافسات الجولة الـ22 من مسابقة الدوري الإيطالي بالموسم الجاري 2023-2024.

يحتل فريق يوفنتوس صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي هذا الموسم، برصيد 52 نقطة متقدما على الإنتر الوصيف برصيد 51 نقطة مع مباراة أقل للأخير، فيما يأتي إمبولي في المركز التاسع عشر وقبل الأخير بمسابقة الكالتشيو برصيد 16 نقطة.

ويسعى اليوفي لمواصلة انتصاراته بعدما حقق مؤخرا فوزا مهما على نظيره ليتشى بنتيجة 3-0، خلال المباراة التي جمعت الفريقيين مساء الأحد على ملعب "فيا دل ماري"، ضمن منافسات الجولة الـ21 من عمر مسابقة الدوري الإيطالي.

ونجح اليوفي في انتزاع صدارة ترتيب الدوري الإيطالي بشكل مؤقت، حيث غاب الإنتر عن مواجهات الكالتشيو في الجولة الماضية نظرا لخوضه نهائي كأس السوبر الايطالي أمام نابولي.

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