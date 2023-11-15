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الأربعاء، 15-11-2023 02:32 م

يوفنتوس يواصل دعم لاعبه فاغيولي "الموقوف" ويمدد عقده

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الوكيل الإخباري - مدد نادي يوفنتوس لكرة القدم عقد لاعبه نيكولو فاغيولي حتى العام 2028، بعد أقل من شهر على إيقاف اتحاد الكرة الإيطالي اللاعب مدة سبعة أشهر بسبب انتهاكات تتعلق بمراهنات رياضية.

وكان يوفنتوس قد أعرب عن دعمه لفاغيولي الذي اعترف بإدمان المقامرة، على الفور بعد إيقافه، واستمر في الإعراب عن دعمه من خلال تجديد عقده الذي كان سينتهي في 2026.

ويعد فاغيولي، 22 عاما، أحد أهم لاعبي منتخب إيطاليا الشباب وقضى معظم مسيرته مع يوفنتوس بخلاف موسم كان معارا فيه إلى كريمونيزي بعد أن انضم لتشكيلة يوفنتوس للناشئين في 2015.

ووافق فاغيولي على صفقة ادعاء مع الاتحاد الإيطالي لكرة القدم الشهر الماضي تتضمن أيضا خضوعه لعلاج نفسي من إدمان المقامرة.

وأبلغ فاغيولي الذي كان يلتقي معالجا نفسيا بالفعل بسبب أزمته، مدعي اتحاد الكرة الإيطالي بشأن القضية وتعاون مع السلطات لتخفيف عقوبته.

وسمح ذلك بتخفيف الحد الأدنى للعقوبة وهو ثلاث سنوات إيقاف للاعبين الذين يقامرون على نتائج مباريات كرة القدم.

وكان ساندرو تونالي لاعب نيوكاسل الحالي ونادي ميلان السابق قد أوقف لمدة 10 أشهر في التهمة نفسها بالقضية ذاتها.

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