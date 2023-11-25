10 آلاف إسترليني لشراء حذاء ارتداه بيكهام في 2008

الوكيل الإخباري - قالت صحيفة ذا صن البريطانية إنه من المقرر أن "يتم بيع حذاء كرة القدم الذهبي الذي ارتداه النجم الإنجليزي ديفيد بيكهام في مباراته رقم 100 مع منتخب إنجلترا".



ذكرت الصحيفة أنه "سيتم طرح الحذاء الذي خاض به مباراة "الأسود" ضد فرنسا في 26 مارس (آذار) 2008، في مزاد كبير للمنتجات الرياضية من قبل دار غراهام بود للمزادات ومقرها نورثهامبتونشاير".



وأشارت إلى أنه تم إنتاج الحذاء خصوصاً لبيكهام ويتميز بوضع عليه صورة رمز مانشستر يونايتد على الحذاء الأيسر، إلى جانب أسماء أطفال بيكهام الثلاثة آنذاك، بروكلين، روميو وكروز.



ويقدر رئيس قسم التذكارات الرياضية ديفيد كونفيري قيمة الحذاء بأنها قد تصل إلى ما بين 8 إلى 10 آلاف جنيه إسترليني، علماً أن المزاد عليه سيبدأ مقابل 4600 جنيه.

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