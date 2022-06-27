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الإثنين، 27-06-2022 03:26 م

105 أهداف في دوري المحترفين ،، تعرف على الهدافين

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الوكيل الإخباري - ملاعب - أنس عشا
اختتمت الجولة الثامنة من دوري المحترفين، مساء السبت، وشهدت تخطي حاجز الـ 100 هدف وصولا للهدف الـ 105، علما أنها حملت تسجيل 18 هدفا برقم تهديفي مميز .اضافة اعلان






وإليكم لائحة الهدافين :



-5 أهداف : دوغلاس (شباب الأردن) .


- 4 أهداف : محمد أبو عرقوب (الصريح).
 
- 3 أهداف : أحمد العشران (مغير السرحان)، حجازي ماهر (الحسين إربد)، ديجو كالديرون (سحاب)، أسامة عقار (شباب العقبة) وسليم عبيد (شباب الأردن).

  
- هدفين : عبدالله ذيب (السلط)، خلدون الخزام (معان)، زيد أبو عابد، خالد الدردور ووسيم ريالات (شباب الأردن)، أحمد الجوهري (مغير السرحان)، فرج المزينة (شباب العقبة)، خالد عصام، محمد أنس ومهند أبو طه (الوحدات)، سيف درويش، فارس غطاشة (الحسين إربد)، حاتم الروشدي، محمد العكش وأمين الشناينة (الفيصلي)، عارف الحاج ومعاذ محمود (الصريح)، عبد الرحمن أبو الكاس، بشار الذيابات وحمزة الدردور (الرمثا)، بكر كلبونة وخضر الحاج (الجزيرة).




- هدف : أحمد سمير (الوحدات)، أحمد شمس الدين ومحمد الكلوب (السلط)، محمود جمال محمود، سند جعارة، أحمد العيساوي (سحاب)،حسين عبيدات، هاشم مبيضين، عامر جاموس، حمزة الصيفي و محمد الباشا (الجزيرة)، يزن الغرابلة، خالد الردايدة وإبراهيم الرواد (معان)، كوليبالي، علي عزايزة، حسان الزحراوي وهادي الحوراني (الرمثا)، كريم سليمان، معتز العبيدات، محمد أبو صعليك، أحمد السليم، صهيب أبو هشهش وحسام العواجي (مغير السرحان)، كريستيان فارغاس، محيسن أبو جبلة وأحمد أبو حلاوة(شباب العقبة) ، كريستيان أوبزور، إبراهيم سعادة، رواد أبو خيزران،عبدالله العطار ومصعب اللحام (الحسين إربد)، عدي ارقيبات،معاذ العجلوني وعلي أبو عبطة (الصريح)، يوسف الرواشدة وبراء مرعي (الفيصلي).




وشهدت مباراة الصريح ومعان بالجولة الأولى تسجيل لاعب الأخير أيسر صباح هدفا بالخطأ في مرمى فريقه .

 




 

 


 

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