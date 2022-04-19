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الثلاثاء، 19-04-2022 11:00 م

24 هدف في دوري المحترفين ،، تعرف على لائحة الهدافين

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الوكيل الإخباري - ملاعب - أنس عشا
اختتمت الجولة الثانية من دوري المحترفين، بإقامة 5 مباريات وتأجيل مباراة مغير السرحان والوحدات بسبب مشاركة الأخير بدوري أبطال اسيا، حيث شهدت الجولة تسجيل 13 هدف ( أكثر من الجولة الأولى بهدفين ) رغم انتهاء مبارتين بالتعادل السلبي.اضافة اعلان



 

وإليكم لائحة الهدافين :
- هدفين : دوغلاس (شباب الأردن)، ديجو كالديرون (سحاب)، معاذ محمود (الصريح)، حمزة الدردور (الرمثا) وخضر الحاج (الجزيرة).

- هدف : زيد أبو عابد (شباب الأردن)، بشار الذيابات وهادي الحوراني (الرمثا) أحمد السليم وحسام العواجي (مغير السرحان)، فرج المزينة (شباب العقبة) ، حجازي ماهر ومصعب اللحام (الحسين إربد)، محمد أبو عرقوب، وعلي أبو عبطة (الصريح)، أمين الشناينة (الفيصلي).


وشهدت مباراة الصريح ومعان بالجولة الأولى تسجيل لاعب الأخير أيسر صباح هدفا بالخطأ في مرمى فريقه .

 




 

 


 

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