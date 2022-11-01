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الثلاثاء، 01-11-2022 01:55 م

29 لاعبة في القائمة الأولية للمنتخب الوطني تحت 17 عاما

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الوكيل الإخباري - أعلن الجهاز الفني لمنتخب الأردن للسيدات تحت 17 عامًا، القائمة الأولية المشاركة في التدريبات اليومية بقيادة أسيل البربراوي، وذلك تحضيرًا لبطولة غرب آسيا لكرة القدم.

وضمت القائمة الأولية 29 لاعبة، وهن كالتالي: 

سيلين سيف، ساجدة عيسى، سما الشنيكات، رنين أبو سرور، لمى الحسنات، جنة معتوق، جنان الصاحب، هيا أبو علي، زينة الداود، ليليا الساحلي، كاريس أبو طير، جيدا كمال، نور الكواليت، ميرا العطاري، مايا الشيخ، بانا أبو هزيم، أروى البطاينة، راما الخاشوك، دانا أبو هزيم، مايا عوض الله، وعد الجركسي، ليان المومني، كريستين حجازي ، ملاك خضراوي، رغد النعيمي، حلا الرمامنة، سما الروسان، ريحانة سليمان، راما البواعنة.

وأجرى المنتخب الأردني، تدريبه اليوم الإثنين، على ملعب البولو في مدينة الحسين للشباب، بحضور القائمة الأولية، واشتمل على تمارين بدنية وفنية.

ويمتد التجمع الحالي للمنتخب الأردني حتى مطلع ديسمبر/كانون أول المقبل، مع خوض عدة مباريات ودية مع أندية محلية، قبل إعلان القائمة النهائية المشاركة في بطولة غرب آسيا.

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