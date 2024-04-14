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الأحد، 14-04-2024 03:42 م

3 أندية تلاحق لاعب النصر

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الوكيل الإخباري - كشفت تقارير صحفية، عن تلقي نادي النصر 3 عروض، من أجل شراء عقد الدولي السعودي مختار علي، في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ووفقا لصحيفة "الرياضية" السعودية، فإن القادسية في مقدمة الأندية التي تسعى للتعاقد مع مختار علي، الذي ينتهي عقده مع النصر في 30 يونيو/ حزيران 2025.

وأوضحت الصحيفة أن مسؤولي النصر أجلوا مناقشة مصير مختار، حتى نهاية مباريات كأس خادم الحرمين الشريفين، ومعرفة التقرير الفني النهائي بشأنه.

وأشارت الصحيفة إلى أن اللاعب يعد من الركائز الأساسية في صفوف المنتخب السعودي. 

يشار إلى أن علي أعير إلى الفتح موسما واحدا، الصيف الماضي، ونجح في حجز مقعد أساسي له في الفريق الأحسائي، إضافة إلى القائمة الأساسية للمنتخب السعودي بقيادة الإيطالي روبرتو مانشيني.

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