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الأربعاء، 23-11-2022 01:06 م

4 أندية محتملة لـ رونالدو بعد فسخ تعاقده مع مانشستر يونايتد

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الوكيل الإخباري -  يترقب عشاق الكرة حسم مصير النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، بعدما أعلن ناديه مانشستر يونايتد فسخ التعاقد رسمياً معه بالتراضي بين الطرفين، وفقاً للبيان الرسمي الصادر من قبل النادي الإنجليزي لينهي بذلك حالة الجدل بين الطرفين قبل خوض اللاعب منافسات بطولة كأس العالم المقامة حالياً في قطر.

وقال بيان نادى مانشستر يونايتد "كريستيانو رونالدو سيغادر مانشستر يونايتد باتفاق متبادل، بأثر فوري"

وكشفت تقارير صحفية أن هناك 4 أندية محتملة كوجهة لـ Ronaldo بعد اتخاذ قرار الرحيل، وهم روما ونابولي وتشيلسي وبايرن ميونخ، هذه هي الأندية التي تم ربط رونالدو بها في الآونة الأخيرة.

رونالدو إلى روما
وأوضحت التقارير الصحيفة أن روما الفريق الوحيد من بين الخمسة الذي لن يحقق لـ Ronaldo طموحه باللعب في دوري أبطال أوروبا، حيث ترتبط باسم جوزيه مورينيو كمدرب يعرف كيف يوظفه جيدًا.

وتعادل بطولات Ronaldo ضعف بطولات روما قد عبر تاريخه (32 لقبًا لرونالدو – 16 لقبًا لروما وقد يكون انتقال الدون الى الجيالوروسي محفوفة بتفكير كبير من رونالدو، خصوصًا في ظل عدم اقتراب الجيالوروسي حتى من منح رونالدو جزءًا من راتبه.

رونالدو إلى نابولي
سيعطي نابولي رونالدو أكثر من المشاركة في دوري أبطال أوروبا، حيث إنه يتصدر بطولة الدوري الإيطالي ويقدم عروضًا قوية، ولكن ذلك لن يكون كافيًا ليقرر البرتغالي ختم مسيرته فيه.

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رونالدو إلى تشيلسي
قد يمنح تشيلسي Ronaldo راتبه كله حتى بعد تولي الملياردير الأمريكي تود بويلي، الذى يريد صفقة من هذا النوع، كإعلان قوة في البريمييرليج، ورونالدو يريد فريقًا بحجم تشيلسي وتطلعاته للتتويج بكل شيء، والصفقة قد تبدو منطقية حال أرادها الطرفان حقًا.

رونالدو إلى بايرن ميونخ
يعتر بايرن الوجهة المثالية بالنسبة لرونالدو لاسيما بعد رحيل روبرت ليفاندوفسكي إلى برشلونة.

وسيقف راتب رونالدو عائقا وسيكون على العملاق البافاري تدبير راتبه.

بينما كشفت تقارير صحفية سابقة عن رغبة كريستيانو رونالدو لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزى في العودة مرة أخرى لصفوف ريال مدريد بعد سوء علاقته تماما بإدارة مانشستر يونايتد.

كان كريستيانو رونالدو، لاعب مانشستر يونايتد، أبدى في تصريحات له قبل انطلاق كأس العالم  أن إدارة ناديه لم تصدق مرض ابنته ودخولها بالمستشفى عقب وفاة توأمها، وهو ما تسبب في حالة من السوء اتجاههم خلال تلك الفترة التي تزامنت مع التحضيرات لبداية الموسم الحالي والتي غاب عنها.

وذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن هناك عرضا من جانب ممثلي كريستيانو رونالدو على ريال مدريد بعقد لمدة 6 أشهر لتعويض المصاب كريم بنزيما، وأضاف التقرير أن بيريز يفكر في ضم مهاجم بينما سيحب رونالدو العودة إلى مدريد.

 

 

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