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الخميس، 09-03-2023 01:20 م

4 متنافسين على جائزة لاعب الأسبوع بدوري الأبطال

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الوكيل الإخباري -  أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، الأربعاء، قائمة المرشحين لجائزة "لاعب الأسبوع" في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وشهد هذا الأسبوع 4 مباريات، ضمن منافسات إياب الدور ثمن النهائي بدوري أبطال أوروبا، تأهل من خلالها كل من ميلان وتشيلسي وبايرن ميونخ وبنفيكا إلى ربع النهائي. 


المرشحون لنيل الجائزة،هم

- فيكايو توموري، مدافع ميلان، الذي ساهم في تأهل "الروسونيري" إلى ربع النهائي بشباك نظيفة على حساب توتنهام هوتسبير.

- رافا سيلفا، نجم بنفيكا، الذي سجل هدفا ولديه 3 محاولات على المرمى خلال فوز الفريق البرتغالي على كلوب بروغ بنتيجة 5-1.

- مارك كوكوريلا، ظهير تشيلسي، الذي ساهم في فوز البلوز على بوروسيا دورتموند، بهدفين دون رد.

- توماس مولر، نجم بايرن ميونخ، الذي قاد الفريق البافاري لإسقاط باريس سان جيرمان بهدفين دون رد. 

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