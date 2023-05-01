5 غيابات في ظهور ريال مدريد الأخير قبل لقاء سوسيداد

الوكيل الإخباري - خاض لاعبو ريال مدريد المران الأخير، صباح اليوم الإثنين، قبل مباراة ريال سيوسيداد، غدا الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة 33 من الدوري الإسباني.



ووفقا لصحيفة "ماركا" الإسبانية، خاض ريال مدريد مران اليوم في ظل غياب الخماسي فيدي فالفيردي (الذي لم يعد يلعب ضد ألميريا بسبب كدمة) وإيدير ميليتاو ولوكا مودريتش وفيرلاند ميندي وفينيسيوس جونيور.



ومن المقرر أن يغيب فينيسيوس جونيور وإدواردو كامافينجا عن موقعة ريال سوسيداد بسبب الإيقاف.



في المقابل، استعاد الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد خدمات المدافع النمساوي ديفيد ألابا، لكن لم تتأكد بعد جاهزيته للمشاركة غدا.



يذكر أن ريال مدريد يستعد أيضا لمواجهة مانشستر سيتي، الأسبوع المقبل، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد أن تراجعت حظوظ الميرنجي في المنافسة على لقب الليجا.

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