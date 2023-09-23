500 مليون متابع لريال مدريد على شبكات التواصل

الوكيل الإخباري - أصبح نادي ريال مدريد أول منظمة رياضية في العالم يتخطى عدد متابعيها على مختلف حساباتها بشبكات التواصل الاجتماعي حاجز الـ500 مليون متابع.



وبما يصل لسبع لغات "الإسبانية والإنجليزية والعربية والفرنسية والبرتغالية واليابانية والصينية" تعمل حسابات النادي الملكي الرسمية على شبكات التواصل الاجتماعي والبالغ عددها 37، حيث تقدم من خلالها أخباراً متعلقة بقطاعات كرة القدم للرجال وكرة القدم النسائية وقطاع الناشئين وكرة السلة، وذلك بالإضافة إلى فرعين يختص أحدهما بملعب سانتياغو بيرنابيو والآخر بجماهير النادي.



ووفقاً للبيانات التي جمعتها شركة (بلينكفاير أناليتكس)، فإن ريال مدريد هو أول نادٍ يتخطى حاجز الـ500 مليون متابع وذلك بفضل منشوراته التي تحتوي مواد سمعية وبصرية وتفاعلية على كل من فيسبوك وإنستغرام وواتس آب ومنصة إكس وتيك توك ويوتيوب ولاين وسناب شات وتويتش ولينكد إن وويبو ووي تشات وتوتياو ودوين وبيليبيلي.



ومن خلال الحسابات الرسمية الخاصة بالفريق الأول لكرة القدم فقط، تمكن الفريق الملكي من حصد أكثر من 3 مليار تفاعل في موسم واحد.

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