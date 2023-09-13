الأربعاء 13-09-2023
الوكيل الاخباري

الملك يغادر أرض الوطن متوجها إلى أميركا

ازدياد ملحوظ في أعداد فاحشي الثراء بالدول العربية.. أين يعيش الأثرياء؟ - أسماء الدول

طلبة الطب في مؤتة يشكون من نظام الدراسة ويطالبون بتعديله

ارتفاع معدل التضخم السنوي في أمريكا لـ 3.7%

صدور ارادة ملكية سامية

سفراء يؤدون اليمين القانونية أمام الملك - صور

بحث التعاون بين جامعة الحسين بن طلال ونقابة الأطباء

الملك يهاتف رئيس المجلس الرئاسي الليبي معزيا بضحايا الإعصار

الحكومة تصرف دعم بدل محروقات لهذه الفئة الأسبوع المقبل

الحكومة تُطلق دراسة لمراجعة اتفاقيات شراء الطاقة

الأربعاء، 13-09-2023 03:14 م

7 شروط من فيفا لإقامة كأس العالم للأندية على أرض السعودية

920231310811169847283


الوكيل الإخباري - حدد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، 7 شروط لإقامة مباريات كأس العالم للأندية 2023، على ملعب "مدينة الملك عبد الله الرياضية"، في جدة.

ووفقا لصحيفة "الرياضية" السعودية، اشترطت اللجنة التفقدية لوفد "فيفا"، والتي سبق وأن زارت ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية، الذي يستضيف مباريات نادي الاتحاد، إنشاء منطقة للجماهير، في محيط "الجوهرة المشعة"، إلى جانب البوابة رقم "6"، وأن تحتوي على شاشات تلفزيونية عملاقة، تتيح للمشجعين الذين لا يحملون تذاكر، مشاهدة اللقاءات.

ومن المقرر أن تستضيف مدينة جدة، في شهر ديسمبر القادم، بطولة كأس العالم للأندية، بمشاركة فريق الاتحاد، حامل لقب دوري روشن السعودي للمحترفين، في الموسم الماضي.

وكشفت الصحيفة، عن أن الشروط تضمنت كذلك، إزالة بوابات الدخول "الحلزونية"، واستبدالها بأخرى تضم جهازا قارئا لـ"الباركود"، مع نقل الأماكن الخاصة بوسائل الإعلام، من مقاعد المنصة الفضية إلى أعلى منطقة في الملعب "الدور الخامس"، إلى جانب تخصيص مسار سهل لانتقال الإعلاميين إلى منطقة الفلاش "إنتر فيو" و"ميكس زون".

كما أكدت اللجنة التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم، على ضرورة إزالة المضمار في رديف الملعب الرئيس، كونه سيحتضن تدريبات مانشستر سيتي الإنجليزي، الذي سيشارك في كأس العالم للأندية، من الدور نصف النهائي، باعتباره بطلا لأوروبا، إضافة إلى تغيير الساعة الإلكترونية في الملعب، وفقا للشروط المعتمدة من "فيفا"، ومنح تراخيص المأكولات والمشروبات لشركات و"براندات" عالمية.
مواعيد مباريات كأس العالم للأندية
مباراة الافتتاح 12 ديسمبر
الدور الثاني 15 ديسمبر
الدور نصف النهائي 18 ديسمبر
تحديد المركز الثالث 21 ديسمبر
مواجهة النهائي 21 ديسمبر
الفرق المشاركة في كأس العالم للأندية
أوراوا ريدز الياباني (بطل دوري أبطال آسيا 22-23)
أوكلاند سيتي النيوزيلندي (بطل دوري أبطال أوقيانوسيا)
اتحاد جدة السعودي (ممثل عن البلد المستضيف)
كلوب ليون (دوري أبطال الكونكاكاف)
مانشستر سيتي الإنجليزي (دوري أبطال أوروبا)
الأهلي المصري (دوري أبطال إفريقيا).

اضافة اعلان

 

ملاعب

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
9202313111125686380230

سكالوني يؤكد الشكوك حول ميسي

920231310473543198299

عموتة : لم يحالفنا الحظ ولا نزال بحاجة للوقت

9202313103326349569415

شاهد.. لاعب إماراتي يسجل هدفا خياليا ويصدم حارس باريس سان جيرمان

920231394736406568504

وفاة عدد من الرياضيين الليبيين جراء الاعصار بدرنة

920231394035360933186

تصريح واضح بشأن موقف كلوب من تدريب ألمانيا

92023139357333787923

لاعبو تونس يثيرون الجدل باحتفال محمد صلاح.. ومدرب المنتخب المصري يرد

أخبار متعلقة
820231516125372451720

بيع 10 آلاف قميص باسم هاري كين

8202315161645241539102

رسميا.. آرسنال يضم حارسا جديدا

8202315105731836411128

ليفربول يستهدف ثنائي الريال.. ورد ملكي صادم

820231510427923616131

والدة مبابي تفي بوعدها مع بيريز

8202315104019904592262 (1)

برشلونة يرسم خطتين لضم نجم السيتي

8202315132749239899830

بيان صادر عن نادي الوحدات قبل مواجهة الاهلي