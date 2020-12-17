الخميس 17-12-2020
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الخميس، 17-12-2020 09:35 ص

IFAB يوافق على السماح بالتبديل الاستثنائي في حالة واحدة

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الوكيل الإخباري- وافق مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم "IFAB"، على إجراء تجارب للسماح بتغييرات إضافية في المباريات، في حال تعرض لاعب لارتجاج في المخ، فيما يدرس المجلس البدء فيها خلال الشهر المقبل.
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وقال الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، إنه مستعد لإجراء تجربة العام المقبل خلال أولمبياد طوكيو، بينما ذكرت وسائل إعلام بريطانية أن الدوري الانجليزي الممتاز، حريص على تطبيقها في أسرع وقت ممكن.

ويوفر المقترح إجراء تبديلات دائمة للاعبين المشتبه في إصابتهم بارتجاج في المخ، حتى إذا أجرت الفرق كل التبديلات بالفعل.

 




 

 


 

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