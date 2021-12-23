أجواء باردة في أغلب مناطق المملكة

الوكيل الإخباري - أعلنت دائرة الأرصاد أن الأجواء باردة في أغلب مناطق المملكة، وغائمة جزئياً إلى غائمة أحياناً، مع سقوط زخات من المطر على فترات في شمال ووسط المملكة، قد تمتد في ساعات الليل إلى أجزاء محدودة من المناطق الجنوبية الغربية،والرياح غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً في شرق المملكة.

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خليج العقبة:



الأجواء مشمسة ولطيفة الحرارة نهاراً، وباردة نسبياً ليلاً، والرياح شمالية معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.



التحذيرات:

- خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب خاصة فوق المرتفعات الجبلية.

- خطر تشكل الصقيع في ساعات الليل المتأخرة فوق المرتفعات الجبلية الجنوبية العالية وبعض مناطق البادية.



