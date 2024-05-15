الأردنيون على موعد مع أجواء حارة نهاية الأسبوع الحالي

الوكيل الاخباري -براءة الشلالدة

تشهد المملكة عودة الأجواء الحارة مع نهاية الأسبوع الحالي لترتفع عن المعدل حوالي 5 درجات مئوية وفقاً لدائرة الأرصاد الجوية .

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وقالت الأرصاد اليوم الأربعاء لـ"الوكيل الاخباري" إن درجات الحرارة ستصل في عمان 31 درجة مئوية وفي الأغوار والعقبة 39 درجة يوم الجمعة .



أما يوم السبت، أكدت أن درجات الحرارة في عمان ستصل 33 درجة ، وبالاغوار والعقبة 40 درجة مئوية، منوهة إلى أن الأجواء ستكون مغبرة بشكل ملحوظ يومي الجمعة السبت .



ولفتت أن الأجواء ليلا ستكون دافئ بوجه عام، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات عالية، والرياح شرقية الى جنوبية شرقية خفيفة السرعة في نهاية الأسبوع.

