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الأربعاء، 15-05-2024 01:30 م

الأردنيون على موعد مع أجواء حارة نهاية الأسبوع الحالي

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الوكيل الاخباري -براءة الشلالدة 

تشهد المملكة عودة الأجواء الحارة مع نهاية الأسبوع الحالي لترتفع عن المعدل حوالي 5 درجات مئوية وفقاً لدائرة الأرصاد الجوية .

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وقالت الأرصاد اليوم الأربعاء لـ"الوكيل الاخباري" إن درجات الحرارة ستصل في عمان 31 درجة مئوية وفي الأغوار والعقبة 39 درجة يوم الجمعة . 


أما يوم السبت، أكدت أن درجات الحرارة في عمان ستصل 33 درجة ، وبالاغوار والعقبة 40 درجة مئوية، منوهة إلى أن الأجواء ستكون مغبرة بشكل ملحوظ يومي الجمعة السبت . 


ولفتت أن الأجواء ليلا ستكون دافئ بوجه عام، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات عالية، والرياح شرقية الى جنوبية شرقية خفيفة السرعة في نهاية الأسبوع.


 




 

 


 

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