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الأربعاء، 03-04-2024 05:56 ص

الأرصاد .. تعرف على أعلى درجة حرارة تصلها المملكة اليوم

حر22


الوكيل الاخباري - تكون الاجواء دافئة اليوم الاربعاء في أغلب المناطق، وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية خاصة في جنوب وشرق المملكة،  والرياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة تتحول  بعد الظهر الى شمالية غربية معتدلة السرعة وفق الأرصاد الجوية.

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وقالت الأرصاد في نشرتها اليومية إن الأجواء لطيفة الحرارة بوجه عام، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.


وأضافت أن درجات الحرارة العظمى ستصل اليوم في عمان إلى 29 درجة مئوية أما في الأغوار الوسطى والعقبة تصل 37 درجة مئوية .


 




 

 


 

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