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الأحد، 17-03-2024 05:52 ص

الأرصاد: حالة من عدم الاستقرار تؤثر على المملكة الليلة

مطر4


الوكيل الاخباري - تكون الأجواء مائلة للدفء في أغلب المناطق، ودافئة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، تتحول الى مغبرة خاصة في مناطق البادية مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا وفق الأرصاد الجوية.

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وقالت الأرصاد في نشرتها اليومية إن المملكة ستتأثر ليلا بحالة من عدم الاستقرار الجوي حيث تزداد كميات الغيوم ويتوقع هطول زخات غير منتظمة من المطر على فترات في أجزاء مختلفة من المملكة خاصة المناطق الجنوبية، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط بين الحين والآخر.


وحذرت من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار خاصة في مناطق البادية ومن خطر الانزلاق على الطرقات في ساعات الليل في الأماكن التي تشهد هطول مطري.


 




 

 


 

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