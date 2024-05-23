الخميس 23-05-2024
الوكيل الاخباري
 

الارصاد : انخفاض ملموس على درجات الحرارة غداً - تحذيرات

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الخميس، 23-05-2024 08:07 م

الارصاد : انخفاض ملموس على درجات الحرارة غداً - تحذيرات

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الوكيل الاخباري - يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة ، غدا الجمعة ،الطقس لطيف في أغلب المناطق، وحار نسبياً في الاغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال ووسط المملكة .

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ويكون الطقس في الليل بارد نسبي فوق المرتفعات الجبلية، ولطيف الحرارة في باقي المناطق، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال ووسط المملكة .

 

التحذيرات:
- خطر تدني مدى الرؤية الأفقية في ساعات الصباح الباكر بسبب الضباب فوق المرتفعات الجبلية الشمالية العالية.

 

 

 

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