الارصاد : انخفاض ملموس على درجات الحرارة غداً - تحذيرات

الوكيل الاخباري - يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة ، غدا الجمعة ،الطقس لطيف في أغلب المناطق، وحار نسبياً في الاغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال ووسط المملكة .
ويكون الطقس في الليل بارد نسبي فوق المرتفعات الجبلية، ولطيف الحرارة في باقي المناطق، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال ووسط المملكة .
التحذيرات:
- خطر تدني مدى الرؤية الأفقية في ساعات الصباح الباكر بسبب الضباب فوق المرتفعات الجبلية الشمالية العالية.
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