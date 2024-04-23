الارصاد تحذر من طقس الاربعاء

الوكيل الاخباري - يطرأ إرتفاع آخر على درجات الحرارة يوم الاربعاء ليصبح الطقس جافا و حاراً نسبياً في معظم المناطق، وحاراً في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة .

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التحذيرات:

- خطر التعرض لاشعة الشمس في ساعات الظهيرة في مناطق البادية و وادي الاردن والعقبة.

- خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار خاصة في مناطق البادية.