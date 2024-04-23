الثلاثاء 23-04-2024
الوكيل الاخباري
 

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الثلاثاء، 23-04-2024 08:58 م

الارصاد تحذر من طقس الاربعاء

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الوكيل الاخباري - يطرأ إرتفاع آخر على درجات الحرارة يوم الاربعاء ليصبح الطقس جافا و حاراً نسبياً في معظم المناطق، وحاراً في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة . 

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التحذيرات:
- خطر التعرض لاشعة الشمس في ساعات الظهيرة في مناطق البادية و وادي الاردن والعقبة.
- خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار خاصة في مناطق البادية.

 

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