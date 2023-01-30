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الإثنين، 30-01-2023 04:45 م

الارصاد : تراكم محدود للثلوج فوق هذه المناطق الاربعاء

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الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - تبقى الاجواء في المملكة يوم الاربعاء باردة جدا وغائمة جزئيا الى غائمة مع تساقط زخات من المطر بين الحين والاخر في شمال ووسط المملكة واجزاء محدودة من المناطق الجنوبية الغربية .

وبحسب ادارة الارصاد الجوية مع ساعات المساء والليل يتعمق تأثير الكتلة الهوائية شديدة البرودة حيث يشتد هطول المطر ويمتد  الى العديد من المناطق مصحوبا بالرعد وتساقط البرد أحيانا، مما يؤدي الى  تشكل السيول في الاودية والمناطق المنخفضة، كما وتشير التحليلات الأولية الى توقع هطول زخات من الثلج خلال ساعات الليل فوق قمم الجبال العالية خاصة الجنوبية منها حيث من المتوقع حدوث بعض التراكمات المحدودة للثلج فوق قمم الجبال الجنوبية العالية (الشراة) .

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ويوم الخميس تستمر الاجواء باردة جدا وغائمة جزئيا، مع بقاء الفرصة مهيأة في ساعات الصباح لسقوط زخات خفيفة ومتفرقة من المطر في اجزاء من شمال ووسط المملكة، ومع ساعات الظهيرة تضعف فرص الهطول وتتناقص الغيوم تدريجياً، الرياح شمالية غربية نشطة السرعة.

وتكون الاجواء ليلاً شديدة البرودة في اغلب المناطق، ويتوقع مع ساعات الليل المتاخرة تشكل الصقيع وحدوث الانجماد فوق المرتفعات الجبلية ومناطق البادية، الرياح جنوبية غربية خفيفة السرعة. 

 

 

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