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الإثنين، 04-12-2023 06:40 ص

الكشف عن تفاصيل الحالة الجوية التي ستؤثر على المملكة

هطول مطري


الوكيل الاخباري - ترتفع درجات الحرارة قليلاً اليوم الاثنين، لتسجل أعلى من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي (6-7) درجات مئوية، حيث تسود أجواء دافئة نسبياً إلى دافئة في أغلب المناطق، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية.

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وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تكون الأجواء يوم غدٍ الثلاثاء، معتدلة الحرارة في أغلب المناطق، ودافئة في الأغوار والبحر الميت والعقبة مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات مختلفة، ومع ساعات بعد الظهر تتأثر المملكة تدريجياً بحالة من عدم الاستقرار الجوي، حيث تزداد كميات الغيوم وتهطل الأمطار في أماكن متفرقة من المملكة بدءاً من المناطق الجنوبية، يتوقع في ساعات الليل أن تكون غزيرة أحيانا، ويصحبها الرعد وتساقط زخات من البرد في بعض المناطق بما فيها منطقة البحر الميت ومدينة العقبة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط على فترات مثيرة للغبار قبل الهطول المطري خاصة في المناطق الشرقية، تتحول في ساعات المساء إلى شمالية غربية.


يطرأ الأربعاء، انخفاض ملموس على درجات الحرارة، وتكون الأجواء غائمة جزئياً وباردة نسبياً في معظم المناطق، ومعتدلة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع بقاء الفرصة في ساعات الصباح لسقوط زخات من المطر في أقصى شمال وشرق المملكة قد يصحبها الرعد في أقصى الشمال الشرقي، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً في شرق المملكة.


وتبقى الأجواء الخميس، غائمة جزئياً وباردة نسبياً في معظم المناطق، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شرقية معتدلة السرعة.


وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم بين 23 - 12 درجات مئوية، وفي غرب عمان 21 - 10، وفي المرتفعات الشمالية 20 - 11 وفي مرتفعات الشراة 22 - 10، وفي مناطق البادية 25 - 10 وفي مناطق السهول 23 - 11، وفي الأغوار الشمالية 28 - 15، وفي الأغوار الجنوبية 30 - 16، وفي البحر الميت 29 - 17، وفي خليج العقبة 30 - 18 درجة مئوية.


 




 

 


 

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