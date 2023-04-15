عودة الأجواء الربيعية إلى المملكة اليوم

الوكيل الاخباري - يطرأ اليوم السبت، ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتعود إلى معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة، وتكون الأجواء ربيعية معتدلة الحرارة في أغلب مناطق المملكة، ودافئة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، كما تغطي سماء المملكة كميات من الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.

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وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يطرأ يوم غدٍ الأحد، ارتفاع آخر طفيف على درجات الحرارة، وتكون الأجواء مشمسة ومعتدلة الحرارة في أغلب المناطق ، ودافئة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.



وتوالي درجات الحرارة ارتفاعها الاثنين، لتسجل درجات الحرارة العظمى أعلى من معدلاتها الاعتيادية لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي (4-5) درجات مئوية، وتكون الأجواء دافئة في أغلب مناطق المملكة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية خاصة في جنوب وشرق المملكة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.



وترتفع درجات الحرارة بشكل طفيف الثلاثاء، وتكون الأجواء دافئة في أغلب المناطق، وأكثر دفئا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، ومع ساعات ما بعد الظهر تتأثر المناطق الشرقية والجنوبية الشرقية من المملكة بحالة ضعيفة من عدم الاستقرار الجوي، حيث تتكاثر الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، مع احتمال ضعيف لسقوط زخات محلية من المطر في أجزاء من شرق وجنوب شرق من المملكة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط ما بعد الظهر على فترات تثير الغبار في مناطق البادية.



وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 25 - 13 درجة مئوية، وفي غرب عمان 23 - 11، وفي المرتفعات الشمالية 21 - 11، وفي مرتفعات الشراة 22 - 10، وفي مناطق البادية 27 - 12، وفي مناطق السهول 25 - 14، وفي الأغوار الشمالية 30 - 18، وفي الأغوار الجنوبية 32 - 21، وفي البحر الميت 31 - 20، وفي خليج العقبة 32 - 21 درجة مئوية.

