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السبت، 17-02-2024 08:49 م

كتلة قطبية باردة تؤثر على الاردن بهذا الموعد

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 الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - قالت مواقع مختصة في اخبار الطقس ان البيانات تشير الى ان نزول قطبي سيتجه نحو الشرق ليقترب من الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط , مما سيؤدي الى دفع مرتفع سيبيري شمالاً لتلتف كتلة هوائية باردة وقطبية حول المرتفع وتتجه من الشرق (سيبيريا ) الى الغرب لتقترب من بلاد الشام والعراق.

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ومن المحتمل ان تتسبب هذه الوضعية بحدوث اتصال ما بين الكتلة السيبيرية الباردة جداً والكتلة القطبية في شرق البحر الأبيض المتوسط , وهذا ما يعزز مكوث الهواء القطبي البارد بالقرب من الاردن وفلسطين وسوريا ولبنان والعراق وشمال مصر والسعودية .

ومن المرجح اما ان تندفع الكتلة القطبية الباردة جداً صوب البلاد لتتحول الى نزول قطبي قد يتشكل على اثره منخفض عميق بارد وماطر ومثلج فوق المرتفعات الجبلية , أو نتأثر باطراف هذه الكتل الباردة مما سينتج حالة ماطرة يتبعها موجة برد وانجماد ،حول منتصف الثلث الاخير من هذا الشهر (25-شباط) .



واكدت انه يصعب من الان تحديد حركة الكتلة الباردة سابقة الذكر نتيجة كثرة المتغيرات التفصيلية لبعد الفترة زمنياً , وسنوافيكم باخر التحديثات اولاً بأول من خلال سلسلة من التقارير المفصلة.

 

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