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الإثنين، 12-07-2021 02:16 م

أطعمة تساعد في تنظيف الكبد من السموم

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الوكيل الإخباري - يعتبر الكبد من أهم أعضاء الجهاز الهضمي لأنه يخلّص الجسم من السموم والمواد الضارة، حيث يحوّل العناصر الغذائية إلى طاقة.

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وهناك العديد من الأطعمة التي تساعد في الحفاظ على صحة الكبد فيؤدي دوره بفعالية، خاصة في حال تناول الوجبات الدسمة والغنية بالدهون، ومن بينها:


الثوم: يحتوي على الأليسين الذي يساعد على حماية الكبد. فبمجرد تناول الثوم، يرتفع مستوى الإنزيمات (الغلوتاثيون بيروكسيديز والكتلاز). فهذه المواد تحول دون التدمير المبكر لأنسجة الكبد وتقيها من الشيخوخة، كما أن لها تأثيراً قوياً مضاداً للأكسدة. كذلك ينشط الثوم عملية إفراز المادة الصفراء، ويقلّل الاحتقان في المرارة، ويمنع تكوّن الحصى ويسهّل عمل الكبد.

الشاي الأخضر: يساعد على استعادة خلايا الكبد التالفة وإزالة السموم. فالكافيين الموجود فيه يحفّز إفراز المادة الصفراء ويحسّن التمثيل الغذائي بفضل تأثيره المدرّ للبول، والشاي الأخضر يخلص الجسم من المواد الضارة من طريق الكلى، ويخفّف الضغط الإضافي على الكبد.


اليقطين: يحتوي على البكتين والريبوفلافين والبيتا كاروتين والنياسين، مما يسرع عملية تجديد أغشية خلايا الكبد، ويساعد على خفض تركيز الكوليسترول الضار لأن اليقطين يحتوي على مجموعة الفيتامينات ب التي يحتاج إليها الكبد.

 

المصدر - لها 

 




 

 


 

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