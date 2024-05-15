أطفال الولادة القيصرية أقل استجابة لجرعة لقاح الحصبة

الوكيل الإخباري - قالت دراسة جديدة إن الأطفال الذين وُلدوا عن طريق عملية قيصرية هم أكثر عرضة لعدم الاستجابة لجرعة واحدة من لقاح الحصبة، بينما ستمنحهم الجرعة الثانية مناعة وقائية.



وبحسب "هيلث داي"، من المرجح أن تكون جرعة واحدة من الحصبة غير فعالة تماماً بنسبة 2.6 مرة عند مواليد العملية القيصرية، مقارنة بالأطفال المولودين طبيعياً، حيث تفشل أجهزتهم المناعية في إنتاج الأجسام المضادة لمحاربة عدوى الحصبة.

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وأجريت الدراسة في جامعة كامبريدج، استناداً إلى فحوصات من 1500 طفل في هونان بالصين، تم أخذ عينات دم منهم كل بضعة أسابيع منذ الولادة وحتى سن 12 عاماً.



وأفادت النتائج بأن حوالي 12% من الأطفال الذين خضعوا لولادة قيصرية لا تظهر لديهم أي استجابة مناعية من اللقاح، مقارنة بـ5% من الأطفال المولودين طبيعياً

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ويشتبه الباحثون في أن معدل الفشل بين الأطفال الذين خضعوا لعملية قيصرية يرجع إلى الاختلافات في ميكروبات الأمعاء لديهم.



وتميل الولادة المهبلية إلى نقل مجموعة أكبر من الميكروبات من الأم إلى الطفل، ما يحمي الجهاز المناعي.



ويعتقد الباحثون أن مواليد الجراحة القيصرية يستغرقون وقتاً أطول للحاق بتطور الميكروبيوم المعوي لديهم، ومعه، قدرة الجهاز المناعي على الاستعداد بلقاحات ضد الأمراض بما في ذلك الحصبة.

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