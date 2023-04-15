أعراضه صامتة .. طبيب يوضح طريقة اكتشاف ارتفاع الكوليسترول في الجسم

الوكيل الإخباري- عادة ما يحدث ارتفاع في الكوليسترول بالجسم بسبب مشكلة صحية أو الإصابة بمرض عقلي أو أخطاء في النظام الغذائي، ولكن في الغالب لا يظهر باي أعراض، وذلك حسبما ذكره الدكتور أحمد أنور، استشاري أمراض الباطنة والسكر في مصر .



وأضاف أنور، أنه ليس من السهل دائمًا ملاحظة نقص الكوليسترول في الجسم، بل ربما لا يدري البعض بذلك إلا بعد حدوث مشكلة صحية طارئة، مثل النوبة القلبية أو السكتة الدماغية.



ولفت استشاري أمراض الباطنة والسكر، إلى أنه الكوليسترول يترسب ببط شديد على مدار سنوات في جدران الأوعية الدموية، وبعد أن يتسبب في تصلب في هذه الجدران، تبدأ الأعراض في الظهور نتيجة التصلب وليس ارتفاع الكوليسترول.



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وأوضح أنور، أنه لذلك فإن أعراض الكوليسترول صامتة ولا يظهر في الغالب بأي أعراض، ومع ذلك يتم معرفته واكتشافه من خلال التحاليل الطبيبة، مؤكدًا أن هناك بعض الفئات التي يجب إجراء لها هذه التحاليل دوريًا كل عام، منها مرضى السكري، والضغط، ما فوق الأربعون عاماً، ومرضى السمنة.



وأكد استشاري أمراض الباطنة والسكر، أنه في حالة ارتفاع مستويات الكوليسترول في الجسم، فإنه يكون هناك علاجي دوائي بواسطة الطبيب المتخصص، وأخر غذائي يعتمد على اتباع على حمية غذائية أيضًا باستشارة الطبيب.



وأوضح أنور، أنه يمكن فقط اتباع بعض الإجراءات للحفاظ على مستويات الكوليسترول بالجسم، مثل اتباع نظام غذائي صحي للقلب والنشاط الرياضي ونمط الحياة السليم والحرص على تناول أدوية ضغط الدم، مضيفًا: في حال وجود مشكلات بالكوليسترول مرتبطة بالتاريخ العائلي، فيجب في هذه الحالة الفحص بشكل مستمر، والانتباه لأعراض القلق والاكتئاب فور ظهورها.

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