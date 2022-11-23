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الأربعاء، 23-11-2022 01:12 م

التهاب المعدة...أسباب وأعراض

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الوكيل الإخباري-قال المركز الاتحادي للتوعية الصحية إن التهاب المعدة، يصيب الغشاء المخاطي المبطن للمعدة، موضحا أن من أسبابه جرثومة المعدة "هيليكوباكتر بيلوري"، والمواد المهيجة مثل الأدوية ، والتوتر النفسي واستجابات مناعية.

وأضاف  أن من أعراضه آلام في الجزء العلوي من البطن، والانتفاخ، وحرقة المعدة، وفقدان الشهية، والغثيان، والقيء، والتجشؤ، ورائحة الفم الكريهة.

وأشار المركز إلى أنه يعالج بالأدوية مثل مثبطات مضخة البروتون، وبتعديل النظام الغذائي بالابتعاد عن الأطعمة والمشروبات المهيجة للمعدة مثل الأطعمة الحريفة، والدسمة، والقهوة، وتناول اللحوم قليلة الدسم، والخضروات، المطهوة بالبخار، والإقلاع عن التدخين .

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