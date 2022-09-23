بريطانيا: نتائج واعدة لعلاج جديد للسرطان

الوكيل الإخباري - نقلت هيئة البي بي سي عن علماء في بريطانيا أن علاجا جديدا للسرطان، يستخدم فيروسا شائعا لإصابة الخلايا الضارة وتدميرها، يبدو واعدا في تجارب بشرية مبكرة.

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وقالت الهيئة، إن الدواء هو شكل ضعيف من فيروس قرحة البرد - الهربس - تم تعديله بحيث يقتل الأورام.



وأضافت، أنه مع الحقن مباشرة في الورم، يقوم الفيروس بمهاجمة السرطان بأسلوبين - عن طريق غزو الخلايا السرطانية وجعلها تنفجر، وعن طريق تنشيط جهاز المناعة.



واشارت الهيئة إلى أن السرطان اختفى لدى أحد المرضى، بينما رأى آخرون أورامهم تتقلص.



وأوضحت، أن هناك حاجة لإجراء دراسات أكبر وأطول، لكن الخبراء يقولون إن الحقن قد يوفر في النهاية شريان حياة لمزيد من الأشخاص الذين يعانون حالات متقدمة من السرطان.

بترا