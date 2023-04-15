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السبت، 15-04-2023 03:50 م

بعد شخصية أحمد فهيم في جعفر العمدة .. مختصة توجه نصائح لحماية الأطفال من ضعف الشخصية

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الوكيل الإخباري- يعاني الفنان أحمد فهيم في مسلسل جعفر العمدة المشارك في السباق درامي بشهر رمضان المبارك، من ضعف الشخصية، على الرغم من أنه الأخ الأكبر للفنان محمد رمضان في أحداث العمل.

في هذا الصدد، قالت الدكتورة رانيا، صابر، استشاري نفسي وتربوي في مصر ، إن مبالغة الأبوين في حماية الطفل من الأسباب المحتملة لضعف الشخصية وانعدام الاستقلالية عند الكبر.

وأضافت صابر أن خوف الأبوين على الطفل بشكل مفرط سيحوله مع مرور الوقت إلى شخص غير قادر على تحمل المسئولية، يتسم بالسلبية واللامبالاه والأنانية، يعتمد على الآخرين في جميع نواحي حياته.

وأكدت استشاري الصحة النفسية أن التربية القائمة على الخوف والمبالغة في الحماية ستجعل الطفل يواجه صعوبة كبيرة في اتخاذ قراراته بنفسه أو يصبح شخصية شديدة العدوانية في تعاملاته مع أقرانه.


وأشارت إلى سهولة تقوية شخصية الطفل، بشرط التزام الأبوين بالإرشادات التالية:

- إلقاء القصص على الطفل قبل النوم، التي تتضمن مواقف حياتية لأغلب المواقف التي قد يواجهها خارج المنزل وتدريبه على كيفية التصرف السليم معها.

- منح الطفل الفرصة للتعبير عن تصوراته وآرائه نحو المواقف المختلفة وعدم التقليل منها.

- عدم تعنيف الطفل عندما يقترف سلوك خاطئ، بل يجب توجيهه إلى الصواب، بالاعتماد على النقاش لا الترهيب.

- تشجيع الطفل على ممارسة التمارين الرياضية القائمة على المنافسة والمشاركة.

- تدريب الطفل على أحد الفنون القتالية، مثل الكاراتيه.

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