الخميس 11-11-2021
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الخميس، 11-11-2021 08:18 م

حالة شائعة تسبب حكة الجلد في الشتاء

شتاء


الوكيل الإخباري - تشيع في الشتاء الإصابة بحالة تعرف باسم حكة الشتاء أو التهاب الجلد الشتوي، وهي نوع من التهاب الجلد تحت الإكلينيكي الذي يسبب حكة الجلد عندما يكون الجو باردا في الخارج.

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ويعرف الشتاء بتسببه في جفاف الجلد، وذلك بفضل الهواء البارد والجاف والتدفئة المركزية، لكن معظم الناس لم يسمعوا أبدا بحكة الشتاء.
وتحدث حكة الشتاء في الغالب على الساقين (خاصة الفخذين، فوق الركبتين وخلفهما، على ربلة الساق وحول الكاحلين)، ولكنها قد تظهر في أي جزء من الجسم.


و حكة الشتاء ليست شيئا يمكنك رؤيته بالعين، فالجلد يبدو جافا بعض الشيء. وعادة ما تأتي فجأة في الخريف والشتاء وتختفي في الربيع والصيف.


ولسوء الحظ، لم يكتشف الأطباء والمتخصصون في الأمراض الجلدية السبب الدقيق للحكة الشتوية. ومع ذلك، يُعتقد أنها ناجمة جزئيا عن جفاف الجلد الناتج عن الطقس البارد.


وعلاوة على ذلك، يمكن أن يزداد الأمر سوءا ارتداء أنواع معينة من الخامات في الشتاء مثل الصوف.


وقد يكون لديك حكة الشتاء دون أن تدرك ذلك لأن شدة الحالة تختلف من خفيفة إلى شديدة.


ومع ذلك، يواجه بعض الأشخاص نسخة متطرفة من المشكلة ويمكن أن تكون مزعجة للغاية وغير مريحة.

 

روسيا اليوم




 




 

 


 

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