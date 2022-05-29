غذاء شائع يمكن أن يساعد في تقليل التهاب المفاصل

الوكيل الإخباري - يصف التهاب المفاصل حالة شائعة تؤدي إلى آلام المفاصل المزعجة، لذا فإن النظام الغذائي الجيد قد يساعد على تقليل الالتهاب.





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وقال الدكتور ديبورا لي، من صيدلية دكتور فوكس على الإنترنت: "تتمتع الفاصوليا بخصائص صحية ممتازة - والعديد منها مفيد لمرضى التهاب المفاصل". ومن الفيتامينات إلى الألياف، البقول الصغيرة مليئة بالعديد من العناصر الغذائية المختلفة.





ولكن عندما يتعلق الأمر بحالة المفاصل، فإن الجزء الفعال هو مضادات الأكسدة.





وقال لي: "مضادات الأكسدة هي مواد نستهلكها في نظامنا الغذائي، من تناول الفاكهة والخضروات الطازجة - بما في ذلك البقوليات. وتعمل مضادات الأكسدة هذه على مقاومة الجزيئات التي يحتمل أن تكون خطرة والتي تسمى أنواع الأكسجين التفاعلية (ROS)، وتمنعها من التسبب في الضرر، كما تساعد أيضا في تخفيف الالتهاب".





وعلاوة على ذلك، يمكن لنظام غذائي غني بمضادات الأكسدة أن يساعد أيضا في خفض مستويات الالتهاب المزمن.



وقد يكون هذا مفيدا لمن يعانون من التهاب المفاصل لأن الالتهاب هو "السبب الرئيسي للأعراض".

وبصرف النظر عن مضادات الأكسدة، تحتوي الفاصوليا على مركبات نشطة بيولوجيا، بما في ذلك حمض الفينول، والتي يمكن أن تساعد في "إيقاف إنتاج المنتجات الثانوية الأيضية الالتهابية".





روسيا اليوم