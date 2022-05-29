الأحد 29-05-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

وزير الصناعة: مبادرة الشراكة مع مصر والإمارات تؤسس لتعاون غير مسبوق

الخارجية الفلسطينية: غياب التحرك الدولي يعد تواطؤا مع الانتهاكات الإسرائيلية

اندلاع مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال في مختلف مناطق الخليل

"الدولية للطاقة الذرية": مستعدون للتعاون مع الأردن حول البرنامج النووي

مدير مستشفيات البشير ينفي ادخال اي اصابة بجدري القرود

توقعات بظهور جائحة جديدة

السودان.. البعثة الأممية تندد بمقتل متظاهرين وتدعو لإنهاء حالة الطوارئ

الأمن يحقق بشبهة انتحار شخص عن جسر عبدون

رفع العلم الفلسطيني في الأقصى ردًا على أعلام الاحتلال

تحذير من ضربات الشمس اليوم

الأحد، 29-05-2022 01:19 م

غذاء شائع يمكن أن يساعد في تقليل التهاب المفاصل

arthritis


الوكيل الإخباري - يصف التهاب المفاصل حالة شائعة تؤدي إلى آلام المفاصل المزعجة، لذا فإن النظام الغذائي الجيد قد يساعد على تقليل الالتهاب.

اضافة اعلان

وقال الدكتور ديبورا لي، من صيدلية دكتور فوكس على الإنترنت: "تتمتع الفاصوليا بخصائص صحية ممتازة - والعديد منها مفيد لمرضى التهاب المفاصل". ومن الفيتامينات إلى الألياف، البقول الصغيرة مليئة بالعديد من العناصر الغذائية المختلفة.

ولكن عندما يتعلق الأمر بحالة المفاصل، فإن الجزء الفعال هو مضادات الأكسدة.

وقال لي: "مضادات الأكسدة هي مواد نستهلكها في نظامنا الغذائي، من تناول الفاكهة والخضروات الطازجة - بما في ذلك البقوليات. وتعمل مضادات الأكسدة هذه على مقاومة الجزيئات التي يحتمل أن تكون خطرة والتي تسمى أنواع الأكسجين التفاعلية (ROS)، وتمنعها من التسبب في الضرر، كما تساعد أيضا في تخفيف الالتهاب".

وعلاوة على ذلك، يمكن لنظام غذائي غني بمضادات الأكسدة أن يساعد أيضا في خفض مستويات الالتهاب المزمن.


وقد يكون هذا مفيدا لمن يعانون من التهاب المفاصل لأن الالتهاب هو "السبب الرئيسي للأعراض".

 

وبصرف النظر عن مضادات الأكسدة، تحتوي الفاصوليا على مركبات نشطة بيولوجيا، بما في ذلك حمض الفينول، والتي يمكن أن تساعد في "إيقاف إنتاج المنتجات الثانوية الأيضية الالتهابية".

روسيا اليوم

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
3161206-961241361

فوائد غير متوقعة لتدليك الساقين

2022_3_2_13_24_31_635

لماذا تنشأ حصوة اللعاب؟

20320-هرمونات

ما هي السموم الهرمونية؟

stt

انواع فواكه تحتوي على نسبة قليلة من السكر

czo1NzoiaHR0cHM6Ly9pbWFnZXMuYWx3YXRhbnZvaWNlLmNvbS9uZXdzL2xhcmdlLzk5OTkxNzUzOTEuanBnIjs=

خرافات شائعة عن جدري القرود وهكذا نحمي أنفسنا منه

طريقة-عمل-عصير-الطماطم-بالسكر

آثار مدهشة لشرب عصير الطماطم

أخبار متعلقة
نظم غذائي صحي مناسب لمريضات قرحة المعدة-رئيسية

نظام غذائي صحي مناسب لمريضات قرحة المعدة

15bca9b69c

لهذا السبب تجنب تناول الآيس كريم قبل النوم

2201921204454322897513

فوائد لا تحصى للتين المجفف