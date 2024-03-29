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الجمعة، 29-03-2024 04:02 م

لعلاج ارتفاع ضغط الدم .. تناول هذه المكسرات يوميا في رمضان

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الوكيل الإخباري- يشتهر شهر رمضان بمكسرات متنوعة، تمثل أنواع منها أهمية كبيرة لصحة القلب والأوعية الدموية، لأنها تساعد على خفض ضغط الدم المرتفع.

مكسرات تخفض ضغط الدم المرتفع

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1- الكاجو
يلعب الكاجو دورًا كبيرًا في خفض ضغط الدم المرتفع، ويرجع السبب إلى محتواه العالي من معدن البوتاسيوم، الذي يساهم في تنشيط الدورة الدموية وتقوية عضلة القلب وتنظيم ضرباته وخفض الصوديوم بالجسم.


2- الفستق
يقل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية عند تناول الفستق، لأنه يساعد على خفض ضغط الدم المرتفع، بفضل محتواه العالي من الألياف الغذائية ومضادات الأكسدة.


3- اللوز
يتميز اللوز باحتوائه على ألفا توكوفيرول، وهي مادة تساهم في خفض ضغط الدم المرتفع، خاصةً عند الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 30 و70 عامًا.


الكونسلتو


 




 

 


 

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