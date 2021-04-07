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الأربعاء، 07-04-2021 03:42 م

مادة غذائية تمنع نشوء الخلايا السرطانية

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الوكيل الاخباري - تصنف الدكتورة سينتيا ساس، خبيرة التغذية الأمريكية، البروكلي كأحد المواد الغذائية الأكثر فائدة للجسم، ويساعد على إبطاء الشيخوخة ومكافحة الأمراض الخطيرة.

وتشير الخبيرة، إلى أن البروكلي غني بالمواد المغذية، حيث يحتوي كوب منه على 250% من حاجة الجسم اليومية لفيتامين K، الذي يلعب دورا مهما في تخثر الدم وصحة العظام. كما يحتوي على 135% من حاجة الجسم اليومية لفيتامين C وأكثر من 50% من عنصر الكروم المنظم لمستوى السكر في الدم.

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وتضيف، لقد اكتشف في تركيب البروكلي عناصر مضادة للسرطان، تحييد المواد المسرطنة وتحفز منظومة المناعة، وتمنع نشوء الخلايا السرطانية وانتشارها.


وتقول، "بالإضافة إلى هذا، البروكلي غني بالألياف الغذائية، التي تحسّن عملية الهضم وتغذي بكتيريا الأمعاء المفيدة. كما أن له تأثيرا إيجابيا في عمل القلب والأوعية الدموية، حيث يخفض خطر النوبات القلبية أو الجلطات الدماغية، لأنه يمنع انسداد الشرايين".


وتضيف، البروكلي يقوي العظام ويكافح الالتهابات، ويبطئ شيخوخة الجسم. وتقول، "يحتوي البروكلي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة، ويحمي الجلد من الأشعة فوق البنفسجية. كما يحتوي على مادتي اللوتين والزياكسانتين المهمة لمنع اعتام عدسة العين وتحسين الرؤية".

 

روسيا اليوم

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