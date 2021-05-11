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الثلاثاء، 11-05-2021 02:25 م

ما علاقة شرب القهوة بأمراض القلب؟

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الوكيل الاخباري - وجدت دراسة جديدة أن الأشخاص الذين يعانون من مشاكل صحية في القلب والأوعية الدموية، يميلون إلى شرب كميات أقل من القهوة أو يتجنبون شربها أو يختارون النوع المنزوع منه الكافيين.

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واستخدم العلماء تقنية وراثية لإثبات أن هذه الأعراض تحدد كمية القهوة التي يشربها الناس، وليس العكس، لافتين الى أن شرب كميات معتدلة من القهوة يمكن أن يفيد صحة القلب والأوعية الدموية.

وقدمت الدراسة أدلة على أن شرب القهوة بشكل معتدل لا يضرّ بصحة القلب ويعتبر مشروب آمن لمعظم الناس الذين يعانون من مشاكل قلبية.


ولفتت في الوقت نفسه الى ان الاستهلاك المفرط للقهوة قد يسبب أعراضا مزعجة مثل عدم انتظام دقات القلب وخفقان القلب بسبب الكافيين.

 

 

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