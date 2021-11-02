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الثلاثاء، 02-11-2021 03:34 م

نصائح للمساعدة في علاج تأخر نطق الأطفال

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الوكيل الإخباري - يبدأ الطفل في النطق بناءً على حاسة السمع فيستمع إلى كل ما يحيط به ويتعلم منه، وكرد فعل طبيعي يبدأ في التحدث بكلمات غير مفهومة ويتدرج حتى يستطيع قول بعض الجمل البسيطة.

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أسباب تأخر نطق الأطفال

1 - عدم تحدث الوالدين مع الطفل
فمن الطبيعي أن يتأخر سن نطق الطفل إذا كانت الأجواء من حوله صامتة، ولا أحد يتحدث معه كثيرًا وخاصة الأبوين، بالتالي يتأثر نطق الطفل.


2 - وجود مشكلة في السمع
حاسة السمع هي العامل الأساسي والمحرك لحاسة النطق، فقد يشير تأخر نطق الأطفال لفترة طويلة إلى إصابة الطفل بمشكلة في السمع، مثل: التهاب الأذن الوسطى المتكرر.


3 - تأخر التطور العقلي لدى الطفل
ويحدث هذا بسبب وجود مشكلة في النمو الطبيعي لعقل الطفل وقد يتعلق الأمر بالعوامل الوراثية.


4 - الإصابة ببعض الأمراض التي تؤثر على تطور الطفل
حيث أن هناك أمراضًا يمكن أن تؤثر على مراحل نمو وتطور الطفل مما يسبب تأخر نطق الأطفال، مثل: مرض التهاب السحايا، وضمور العضلات، وكذلك مرض التوحد.


5 - الإصابة ببعض الأمراض التي تؤثر على منطقة النطق
مثل إصابة الطفل باللسان المربوط حيث يولد الطفل وهو مصاب بهذا المرض فيكون اللسان مربوط لأسفل من الأمام عبر حزام نسيجي وتتطلب هذه المشكلة إجراء عملية بسيطة لجعل اللسان يتحرك بشكل طبيعي.

 

نصائح للمساعدة في علاج تأخر نطق الأطفال

1 - التحدث مع الطفل بشكل دائم فهذا يساعد في تعزيز حاسة السمع والنطق لديه بصورة أفضل ويساعده على الكلام في وقت مبكر.
2 - التعلم باللعب وهي طريقة مثالية لمساعدة الطفل في النطق، فنعلمه الكثير من الأمور من خلال بعض الألعاب التي تحتاج إلى ردود أفعال بالكلام أو التصرفات.
3 - إبداء السعادة عندما يتحدث الطفل، فعندما يجد الطفل رد فعل إيجابي عندما يبدأ في النطق فسوف يساعد نفسه في قول مزيد من الكلمات.
4 - اختلاط الطفل بغيره من الأطفال، حيث أن عزل الطفل من أبرز أسباب تأخر النطق فيجب أن يتعامل مع غيره من الأطفال سواء في محيط الأسرة أو خارجها.
5 - أخذ الطفل في رحلات خارجية، فوجوده وسط مجتمعات محيطة وأجواء مختلفة يشجعه على التعلم والتواصل مع الاخرين، وخلال هذه الرحلات يجب أن تتحدث مع الطفل وتشرح له ما هذا المكان ومميزاته وكافة الأمور حوله.

 

المصدر-  ويب طب 

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