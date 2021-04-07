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الأربعاء، 07-04-2021 01:53 م

هذا ما يحدث للجسم عند تناول موزة واحدة يوميا

أضرار-تناول-الموز


الوكيل الاخباري - نصحت خبيرة تغذية بضرورة وجود الموز في النظام الغذائي لما تقدمه من فوائد هامة للجسم.

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وقال سينثيا ساس، في مقابلة نشرها موقع health، بأن للموز فوائد غذائية كبيرة.


مشيرة إلى أن ثمرة موز متوسطة الحجم تحتوي على 422 ملليغرام من البوتاسيوم، وهو ما يمثل 12% من الكمية الغذائية الموصى بها.


كما ويعتبر الموز مصدرا للألياف الغذائية الضرورية لعمل الجهاز الهضمي بشكل طبيعي، بالإضافة إلى ذلك، تحتوي حبة موز واحدة على ما يقرب من 20% من القيمة اليومية لفيتامينات C وB6.


- الموز يعوض المشروبات الرياضية:
في دراسة حديثة نشرت في PLoS ONE، قام الأطباء بتحليل عينات الدم من أربعة عشر رياضيا يمارسون ركوب الدراجات، حيث شرب الرياضيون كوبا من مشروب الكربوهيدرات أو أكلوا نصف موزة كل 15 دقيقة خلال السباق الذي استمر ثلاث ساعات، ووجد القائمون على التجربة أن المشروبات الرياضية والموز تظهر نفس الفعالية.


وقالت ساس: "للموز فوائد، فهو يحتوي على عناصر غذائية أكثر من المشروبات الرياضية، كما أنه يحتوي على مزيج صحي من السكريات الطبيعية ومضادات الأكسدة".


- التمثيل الغذائي الغني:
قالت ساس، إن الموز مصدر للنشاء المقاوم الذي يكبح الشهية ويساعدك على إنقاص الوزن، وهذا النشاء (المعدل الطبيعي من 10 إلى 15 جراما) يسرع عملية التمثيل الغذائي و "يحول الكبد إلى وضع حرق الدهون".


- الموز يخفض ضغط الدم:
أفادت ساس، أن النظام الغذائي الذي يحتوي على الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم كالموز على سبيل المثال، يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية بنسبة 21%، مضيفة، أنه كلما زادت كمية البوتاسيوم التي تستهلكها، سيتم التخلص من المزيد من الصوديوم من الجسم، لأن هذا المعدن يعمل كمدر طبيعي للبول.


- الموز يحتوي على بكتيريا مفيدة:
ومنها البروبيوتيك، التي تحسن الهضم، بالإضافة لبريبايوتكس، التي تعمل كغذاء للبروبيوتيك الضرورية لصحة الأمعاء، توجد البريبايوتكس أيضا في الزبيب والهليون والبصل والثوم.


- يساعد في مشاكل المعدة:
وخلص الإخصائي إلى أنه بسبب وجود البوتاسيوم، فإن الموز يجعل عملية الهضم طبيعية ويمنع الانتفاخ والإمساك ويقلل حموضة المعدة ويساعد في مكافحة حرقة المعدة وحتى قرحة المعدة.

 

سبوتنيك

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