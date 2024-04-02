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الثلاثاء، 02-04-2024 03:20 م

4 أغذية تخلصك من رائحة الجسم في الطقس الحار

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الوكيل الإخباري - تعكس رائحة جسمك نظافتك الشخصية ومدى اهتمامك بها، ومن المهم الاعتناء الزائد بالنظافة الشخصية للحفاظ على رائحة جسم منعشة، ومن المعروف أن نظامك الغذائي أيضًا يلعب دورًا كبيرًا في رائحة جسمك، حيث يؤثر الطعام بشكل كبير على نمط الحياة وكل ما يتعلق به.

أطعمة ومشروبات تؤثر على رائحة العرق

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- الزبادي
الزبادي الغني بالبروبيوتيك يحتوي على بكتيريا نافعة تساهم في تنشيط الجسم ومقاومة المواد السامة، وتقلل من تراكم السموم، مما يساعد في الحفاظ على رائحة جسم نظيفة ومنعشة.

- التفاح
التفاح أيضًا من الفواكه المهمة التي تعزز صحة الجسم وتساعد في التخلص من السموم. كما أنه ينعش الفم وبالتالي يساهم في إحداث رائحة جسم منعشة.

- الماء
شرب الكثير من الماء يساعد أيضًا في تعزيز رائحة العرق الجيدة وتقليل تغيير رائحته، بالإضافة إلى ذلك، يساهم الماء بشكل كبير في تعزيز عملية الهضم وتطهير الجسم من السموم.

- الشاي الأخضر
الشاي الأخضر هو مشروب آخر يعزز صحة الجسم وينعشه، مما يسهم في الحفاظ على رائحة جسم منعشة.

يحتوي الشاي الأخضر على مضادات الأكسدة التي تعزز قدرة الجسم على مكافحة الالتهابات وتسريع عملية الشفاء، وتساهم في منع انتشار البكتيريا التي تسبب رائحة العرق الكريهة.

 

الكونسلتو 

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