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أطعمة تزيد خطر الإصابة بالسكتة الدماغية

تعبيرية
تعبيرية
 
الإثنين، 08-06-2026 11:43 م

الوكيل الإخباري-   أظهرت دراسة أجراها علماء صينيون أن الإفراط في تناول اللحوم الحمراء يرفع خطر الإصابة بالسكتة الدماغية.

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حلل الباحثون بيانات 15 دراسة واسعة النطاق شملت أكثر من 1.29 مليون شخص، وقاموا خلال أبحاثهم بتحليل البيانات الغذائية والصحية للمشاركين، وقارنوها ببياناتهم الصحية.

أظهرت النتائج أن الأشخاص الذين يستهلكون كميات أكبر من اللحوم الحمراء كانوا أكثر عرضة للإصابة بالسكتة الدماغية بنسبة 5% مقارنة بمن يتناولونها بشكل أقل، ورغم أن الزيادة في الخطر كانت متوسطة، إلا أن الارتباط ظل قائما بعد إجراء فحوصات إضافية وتعديلات على البيانات.

وكان التأثير الأكثر وضوحا عند الأشخاص الذين يتناولون اللحوم الحمراء المصنعة، مثل النقانق والسجق والبيكون ومنتجات مماثلة، حيث كان خطر السكتة الدماغية في هذه المجموعة أعلى بنسبة 12%، كما كان الارتباط أقوى بالنسبة للسكتة الدماغية الإقفارية (الناتجة عن انقطاع تدفق الدم إلى الدماغ)، فيما لم يتم العثور على أدلة قاطعة على زيادة خطر الإصابة بالسكتة الدماغية النزفية مع تناول اللحوم الحمراء غير المصنعة. 

 
 


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