الإفراط في اللحوم- ماذا تفعل بالجسم؟

أضرار تناول اللحوم بكثرة
في هذا الصدد، شدد الدكتور محمد عبد الواحد، خبير التغذية العلاجية والصحة العامة، على ضرورة تناول اللحوم باعتدال، لخطورة الأضرار التي تنتج عن الإكثار منها.
1- النقرس
وأضاف عبد الواحد أن الإفراط في اللحوم يتسبب في ارتفاع مستويات حمض اليوريك بالدم، مما يزيد من خطر الإصابة بمرض النقرس.
2- زيادة الالتهابات بالجسم
وأشار خبير التغذية العلاجية والصحة العامة أن تناول اللحوم بكثرة يتسبب في زيادة نشاط الوسط الالتهابي بالجسم، نظرًا لمحتواها العالي من أحماض أوميجا 6.
3- السمنة
وفي نهاية حديثه، أكد أن السمنة من أضرار الإفراط في اللحوم، لارتفاع سعراتها الحرارية واحتوائها على نسبة عالية من الدهون المشبعة.
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