 
الثلاثاء 2024-12-31 11:52 ص
 

الإفراط في اللحوم- ماذا تفعل بالجسم؟

فا
تعبيرية
الثلاثاء، 31-12-2024 10:02 ص

الوكيل الإخباري-   يجب الانتباه جيدًا للكمية المستهلكة للحوم، لأن تناولها بكميات كبيرة قد يهدد صحة الجسم ببعض الأضرار، رغم القيمة الغذائية العالية التي تتميز بها.

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أضرار تناول اللحوم بكثرة
في هذا الصدد، شدد الدكتور محمد عبد الواحد، خبير التغذية العلاجية والصحة العامة، على ضرورة تناول اللحوم باعتدال، لخطورة الأضرار التي تنتج عن الإكثار منها.


1- النقرس
وأضاف عبد الواحد أن الإفراط في اللحوم يتسبب في ارتفاع مستويات حمض اليوريك بالدم، مما يزيد من خطر الإصابة بمرض النقرس.


2- زيادة الالتهابات بالجسم
وأشار خبير التغذية العلاجية والصحة العامة أن تناول اللحوم بكثرة يتسبب في زيادة نشاط الوسط الالتهابي بالجسم، نظرًا لمحتواها العالي من أحماض أوميجا 6.


3- السمنة
وفي نهاية حديثه، أكد أن السمنة من أضرار الإفراط في اللحوم، لارتفاع سعراتها الحرارية واحتوائها على نسبة عالية من الدهون المشبعة.


الكونسلتو 

 
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