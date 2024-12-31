الإفراط في اللحوم- ماذا تفعل بالجسم؟

الوكيل الإخباري- يجب الانتباه جيدًا للكمية المستهلكة للحوم، لأن تناولها بكميات كبيرة قد يهدد صحة الجسم ببعض الأضرار، رغم القيمة الغذائية العالية التي تتميز بها.

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أضرار تناول اللحوم بكثرة

في هذا الصدد، شدد الدكتور محمد عبد الواحد، خبير التغذية العلاجية والصحة العامة، على ضرورة تناول اللحوم باعتدال، لخطورة الأضرار التي تنتج عن الإكثار منها.



1- النقرس

وأضاف عبد الواحد أن الإفراط في اللحوم يتسبب في ارتفاع مستويات حمض اليوريك بالدم، مما يزيد من خطر الإصابة بمرض النقرس.



2- زيادة الالتهابات بالجسم

وأشار خبير التغذية العلاجية والصحة العامة أن تناول اللحوم بكثرة يتسبب في زيادة نشاط الوسط الالتهابي بالجسم، نظرًا لمحتواها العالي من أحماض أوميجا 6.



3- السمنة

وفي نهاية حديثه، أكد أن السمنة من أضرار الإفراط في اللحوم، لارتفاع سعراتها الحرارية واحتوائها على نسبة عالية من الدهون المشبعة.



