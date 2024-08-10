السيروتونين يغير طريقة الاستجابة للأخبار السلبية

الوكيل الإخباري- وجدت دراسة أجريت في قسم الطب النفسي بجامعة أكسفورد أن زيادة هرمون السيروتونين في الدماغ تغير طريقة تلقي الأشخاص للأخبار السلبية، وتحسن استجابتهم لها.



ولاحظ الباحثون أن الذين لديهم مستويات عالية من السيروتونين لديهم حساسية منخفضة للنتائج العقابية (على سبيل المثال، خسارة المال في لعبة)؛ دون التأثير بشكل كبير على الحساسية للنتائج المجزية مثل ربح المال.



ووفق "مديكال إكسبريس"، شملت الدراسة 26 شخصاً تم إعطاؤهم الدواء لزيادة السيروتونين، مع 27 آخرين في مجموعة مراقبة، طُلب منهم القيام بسلسلة من المهام لقياس التعلم والتحكم السلوكي. ثم تم استخدام نماذج حديثة لفهم سلوك المشاركين.



ووجد الباحثون أن زيادة السيروتونين جعلت الأفراد أكثر قدرة على التحكم في سلوكهم، خاصة عند تعرضهم لمعلومات سلبية.



وأظهرت التجربة أيضاً أن مستويات السيروتونين المرتفعة أفادت أنواعاً مختلفة من الذاكرة.

وقال مايكل كولويل الباحث الرئيسي: "تلقي هذه النتائج الضوء على كيفية تشكيل السيروتونين للسلوك البشري، وخاصة في البيئات السلبية".



وأضاف: "نعتقد أنها قد تقدم رؤى مهمة حول سبب وعلاج الاكتئاب".



وبحسب "كليفلانك كلينيك"، يمكن زيادة إنتاج الجسم للسيروتونين من خلال تناول الأطعمة التالية: سمك السلمون، والبيض، والجبن، والديك الرومي، والتوفو، والأناناس، والمكسرات، والشوفان، والبذور.